Trump defiende bloqueo de Ormuz e insiste en que no está "satisfecho" con la oferta iraní

Washington, 1 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este viernes el efecto que está teniendo el bloqueo estadounidense de buques con origen y destino en puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz e insistió en que no está "satisfecho" con la última oferta de Teherán para tratar de acordar el fin de la guerra.

"Tienen que llegar al acuerdo adecuado y en este momento, no estoy satisfecho", aseguró Trump en los jardines de la Casa Blanca antes de partir a Florida para participar en un acto de campaña para las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre.

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El republicano confirmó que ha recibido una nueva propuesta iraní, pero no añadió detalles sobre la misma.

Teherán ha tratado en las últimas semanas de negociar en torno a las exigencias de Washington para con el programa nuclear iraní, el cual EE.UU. insiste en que debe quedar totalmente congelado durante al menos dos décadas, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio.

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"Hemos estado tratando con Irán. Quieren llegar a un acuerdo. Pero no están ahí. No están a la altura; es como si se acercaran, y entonces entra un nuevo grupo de personas", afirmó el republicano, que añadió que los contactos se están produciendo de manera telefónica.

Los negociaciones estadounidenses e iraníes no han logrado concurrir de nuevo desde que ambas partes coincidieron en Islamabad hace ya tres semanas.

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Pese a la ausencia de acuerdo el pasado 21 de abril Trump anunció un alto el fuego unilateral de duración indeterminada, aunque aseguró que Washington seguirá impidiendo el paso de buques iraníes por el estrecho de Ormuz en un intento de estrangular económicamente a Teherán.

"El bloqueo ha sido increíblemente poderoso. Ha sido algo increíble. Si nos retiráramos ahora mismo, habríamos logrado una gran victoria; pero no vamos a hacer eso", añadió Trump.

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El presidente volvió a insistir en que el liderazgo iraní "está muy fragmentado" y en que la Casa Blanca baraja medidas militares si no se alcanza un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte de los hidrocaburos que se exportan globalmente. EFE

(foto)(vídeo)

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