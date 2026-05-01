Más de 2.600 muertos y 8.000 heridos en Líbano por ataques de Israel desde el 2 de marzo pese a la tregua

Las autoridades de Líbano han informado este viernes de que la cifra de víctimas por ataques de Israel desde el 2 de marzo supera ya los 2.600 muertos y los 8.000 heridos, pese al alto en fuego en vigor prorrogado la semana pasada en el marco de las negociaciones entre los dos países para poner fin a los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbola.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias NNA que 2.618 personas han muerto mientras que 8.094 han resultado heridas a causa de estos bombardeos efectuados por el Ejército israelí en esta última ofensiva, reactivada por Hezbolá en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

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Los ataques continúan y al menos dos personas han muerto y otras diez han resultado heridas este viernes a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra una localidad en los alrededores de Nabatiye, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el bombardeo ha sido perpetrado contra Al Fauqa, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora al respecto, si bien ha anunciado el derribo de cuatro drones supuestamente lanzados por el partido-milicia chií Hezbolá.

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