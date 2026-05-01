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Heridas cinco personas, incluidos cuatro menores, en un apuñalamiento en un instituto en Washington, EEUU

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Al menos cinco personas han resultado heridas en un apuñalamiento en un instituto en el estado estadounidense de Washington (noroeste), según han confirmado las autoridades, que han apuntado que el presunto responsable se encuentra ya detenido.

El servicio de Bomberos de la ciudad de Tacoma ha indicado que los heridos son cuatro menores y un adulto, antes de especificar que los primeros cuatro fueron trasladados en estado "crítico" a un hospital, si bien han podido ser "estabilizados".

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Asimismo, ha subrayado a través de sus redes sociales que tanto el adulto como el "posible sospechoso" presentaban "heridas leves", tras lo que la portavoz de la Policía local, Shelbie Boyd, ha confirmado que los agentes respondieron a un "altercado" en el Instituto Foss y detuvieron al presunto responsable, que sería estudiante del centro.

Boyd ha explicado que el incidente tuvo lugar durante la jornada lectiva y que el centro procedió a un cierre por seguridad, según ha recogido 'USA Today'. Los agentes trasladaron posteriormente a los estudiantes al aparcamiento para reunirnos con sus familias, una vez que la situación fue considerada bajo control.

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