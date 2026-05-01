Agencias

El grupo de abogados Adalah exige a Israel que revele el paradero del español detenido en la flotilla

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El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, ha exigido este viernes a través de un comunicado a las autoridades israelíes que revelen de inmediato el paradero de los activistas brasileño Thiago de Ávila y español Saif Abukeshek, quienes viajaban en la Flotilla Global Sumud, interceptada "ilegalmente" por el Ejército en aguas internacionales del Mediterráneo.

Adalah ha reclamado que se revele de inmediato el paradero de Silva y Abukeshek, bajo que leyes han sido detenidos, así como de las medidas legales que las autoridades pretenden imponerles. Asimismo, ha recodado el derecho a que se les conceda de inmediato asistencia legal antes de someterse a interrogatorios.

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"Las acciones de Israel equivalen al secuestro de civiles extranjeros en aguas internacionales sin autoridad legal", ha denunciado Adalah, que subraya que la flotilla "es una forma legítima de acción humanitaria y de solidaridad" con el pueblo de la Franja de Gaza, que sufre un "bloqueo ilegal de larga duración".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció el jueves la detención de 175 activistas tras haber interceptado frente a las costas de Grecia una veintena de embarcaciones que se dirigían rumbo a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

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Este lunes, la mayoría de las personas detenidas habían sido entregadas a las autoridades griegas; sin embargo, la cartera de Exteriores israelí ha informado de que De Ávila y Abukeshek, serían trasladados a Israel para ser interrogados.

En un comunicado conjunto, España y Brasil han condenado el "secuestro" de sus ciudadanos en aguas internacionales, reclamando de inmediato su liberación, así como la posibilidad de que puedan recibir asistencia consular y legal.

Brasil y España han subrayado que esta acción de Israel constituye una afrenta al Derecho Internacional y es motivo suficiente para interponer acciones legales ante tribunales internacionales.

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