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El Gobierno de Siria confirma la detención de la periodista alemana Eva Maria Michelmann

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El Gobierno de Siria ha confirmado este viernes la detención de la periodista alemana Eva Maria Michelmann, quien había desaparecido en enero, en el norte del país, después de que la familia advirtiera hace una semana que se encontraba bajo arresto en una prisión en la ciudad de Alepo.

El Ministerio de Información de Siria ha detallado que la periodista fue detenida el 18 de enero en la ciudad de Raqqa durante una operación militar y que las autoridades sirias informaron al Gobierno de Alemania sobre el asunto.

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Omar Ibrahim, alto funcionario de dicha cartera, ha declarado a la agencia alemana de noticias DPA que Michelmann se encuentra bajo custodia del Ministerio del Interior. Junto a ella, se encuentra detenido Ahmed Polad, periodista kurdo con ciudadanía turca.

Según los informes, Michelmann fue arrestada durante el allanamiento de un edificio perteneciente a un grupo vinculado a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Tras atrincherarse en el interior, todos los presentes fueron detenidos. Durante la operación también se identificó a dos personas como extranjeros.

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Ibrahim ha contado que la periodista afirmó en un primer momento ser ciudadana española y trabajar para una organización afiliada a Naciones Unidas, que, tras ser consultada, negó tener a nadie de su personal desaparecido en la zona.

Durante la investigación, se determinó que se trataba de una periodista alemana que no pudo presentar ningún documento que confirmara su labor. Además, Michelmann y su acompañante intentaron fugarse, tal y como reflejaron cámaras de vigilancia. Las autoridades sirias solicitaron información al Gobierno alemán sobre la identidad y los antecedentes de la mujer, según han contado.

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