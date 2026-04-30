OCU urge a una decena de festivales en España a corregir irregularidades contrarias a la normativa de consumo

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una revisión de los términos y condiciones de contratación de 10 grandes festivales de música en España, entre los que está el Resurrectión Fest (Viveiro, Lugo), que ha desvelado "diversas irregularidades que podrían considerarse contrarias a la normativa de consumo y por lo tanto denunciables a las autoridades".

Por ello, OCU así se lo ha comunicado, para que se corrija a la mayor brevedad, a los promotores de los festivales Arenal Sound (Burriana), Bilbao BBK Live, Boombastic Asturias (Llanera), FIB (Benicàssim), Medusa Festival (Cullera), Primavera Sound (Barcelona), Resurrection Fest (Viveiro), Rototom Sunsplash (Benicàssim), Sónar (Barcelona) y Viña Rock (Villarrobledo). Festivales para los que se estima, en conjunto, la comercialización de más de 1.800.000 entradas.

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Entre las irregularidades más habituales observadas por OCU, destacan: la facultad de cambiar unilateralmente y sin previo aviso el cartel o el programa del festival, sin derecho a reembolso; la obligación de pagar dentro del festival con una pulsera 'cashless', con amenaza de expulsión si se intentan usar otros medios de pago; la posibilidad de cobrar un importe adicional al precio de la entrada cada vez que el usuario desee salir y volver a entrar al festival; la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que si bien se contempla en la normativa de varias autonomías, OCU considera que es abusiva.

Recuerda al Ministerio de Consumo la necesidad de desarrollar una normativa nacional homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, con compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. "Y es que hoy por hoy, salvo en el caso de Asturias, la legislación autonómica es permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores de los festivales de música al aire libre", critica.

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Mientras tanto, OCU anima a los afectados por algún abuso ya sufrido a solicitar la hoja de reclamaciones; si el establecimiento no dispusiera de ella, debe llamar a la policía local para que se persone.