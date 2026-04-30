Lula sufre una derrota histórica en el Senado a cinco meses de las elecciones

São Paulo, 29 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sufrió este miércoles una derrota histórica en una votación en el Senado que lo deja en una situación frágil en el Legislativo a cinco meses de las elecciones.

Los senadores rechazaron el candidato que había presentado Lula para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo, algo que no sucedía desde 1894, hace más de un siglo.

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Jorge Messias, abogado general del Estado y visto como una figura muy cercana al mandatario, necesitaba el voto favorable de 41 senadores y solo obtuvo 34 apoyos.

Tras el anuncio del resultado, la oposición de derechas y centro-derecha, que controla el Legislativo, celebró su victoria con vítores y coreando "¡rechazado, rechazado!".

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La elección de Messias originó grandes resistencias desde que Lula lo eligió el pasado noviembre, por delante del expresidente del Senado Rodrigo Pacheco, quien también aspiraba al nombramiento y es muy cercano al actual titular de la Cámara alta, Davi Alcolumbre.

Lula mantiene tensas relaciones con el Legislativo y tardó cinco meses en iniciar los trámites de la votación para dar tiempo a entablar unas largas negociaciones que a la postre han sido infructuosas.

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Después de la votación, Messias dijo que enfrentó "cinco meses de desconstrucción" de su imagen y, sin citar a nadie, pero en una aparente alusión a Alcolumbre, agregó: "sabemos quién promovió todo esto".

La votación, secreta, se decidió con un marcador de 42 votos en contra del candidato de Lula y 34 a favor, un par de horas después de una votación preliminar celebrada en una comisión del Senado, que ganó Messias por cinco votos de diferencia.

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El tamaño de la derrota en el pleno del Senado causó sorpresa en el mundo político, acostumbrado a que las votaciones de los jueces en el Senado fueran un mero trámite.

La derrota expone la fragilidad de la coalición de partidos que apoya al Gobierno de Lula en el Legislativo, a apenas cinco meses de las elecciones de octubre, en la que se elegirá al nuevo presidente y se renovarán la Cámara de los Diputados y el Senado.

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El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones presidenciales, afirmó que esta derrota supone el "fin" del Gobierno de Lula, quien será su contrincante en las urnas el próximo octubre.

"Esto tiene un impacto muy fuerte contra Lula. Es una prueba de la quiebra de su viabilidad política, de la sustentación política de Lula en el Congreso", dijo Flávio Bolsonaro a periodistas, tras la votación.

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El senador Randolfe Rodrigues, líder del oficialismo en el Congreso Nacional, valoró que "la votación estuvo presionada por el proceso electoral".

El voto de rechazo a Messias también supone un nuevo capítulo de la constante disputa de poder que han protagonizado el Legislativo y el Tribunal Supremo desde 2023.

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El presidente del Tribunal Supremo, Edson Fachin, divulgó un comunicado reconociendo la prerrogativa del Senado para votar los candidatos a la alta corte y, tras la derrota de Messias, dijo aguardar "con serenidad y sentido de responsabilidad institucional" los próximos pasos.

Lula tiene derecho de nombrar a otro candidato, pero no tiene un plazo definido por ley para hacerlo y todavía no ha adelantado sus intenciones.

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Los plazos pueden ser cortos dada la cercanía de las elecciones de octubre y las presiones de la oposición para aplazar la decisión hasta después de los comicios.

Los últimos sondeos muestran un empate técnico entre Lula, quien aspira a un cuarto mandato, y Flávio Bolsonaro.

El pulso entre el Legislativo, Ejecutivo y Poder Judicial vivirá un nuevo capítulo este jueves, cuando el Congreso Nacional celebra una votación que puede reducir el tiempo de condena de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado.

En concreto, el Congreso votará si anula el veto del presidente Lula a una ley para la reducción de penas aprobada por el Legislativo a finales de 2025, que fue muy criticada por los jueces del Supremo. EFE

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