La plataforma de retransmisión en streaming DAZN adquiere la estadounidense ViewLift

La plataforma de streaming DAZN ha adquirido ViewLift, proveedor de servicios digitales y de 'streaming' con fuerte presencia en el deporte de Estados Unidos, expandiendo su negocio en el país norteamericano, según ha informado en un comunicado en el que no revela el importe de la transacción.

ViewLift cuenta con 140.000 eventos en directo al año y se encuentra disponible en 200 mercados y territorios en todo el mundo, siendo además socio de las principales ligas deportivas en Estados Unidos como son la NFL y la NHL.

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También se sitúan entre sus principales clientes hasta 15 equipos profesionales de primer nivel en Estados Unidos, así como otras redes deportivas regionales y grandes propiedades deportivas globales.

La operación todavía está sujeta a las condiciones habituales de cierre y una vez completada la adquisición el negocio de ViewLift, que incluye su plataforma tecnológica y su cartera deportiva, operará como una unidad dentro de DAZN y seguirá liderada por su actual directiva, contando con el apoyo de todo su equipo.

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DAZN da así un paso importante en su expansión en el mercado internacional, en concreto en el mercado estadounidense, en el que incluyen colaboraciones con ligas y grandes eventos deportivos, el aumento en su oferta de boxeo en el país norteamericano y la exploración de nuevas oportunidades en streaming e interacción con la audiencia.

Ambas empresas presentan negocios que son altamente compatibles. DAZN aportará una plataforma tecnológica con gran experiencia en el sector deportivo, mientras que ViewLift posee relaciones sólidas con socios en el mercado estadounidense, así como una amplia cartera de clientes a nivel de ligas y equipos y un profundo conocimiento del mercado local.

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