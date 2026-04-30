La petrolera estatal mexicana Pemex reduce sus pérdidas en el primer trimestre a 2.091 millones por atípicos

La petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registró unas pérdidas netas de 42.919 millones de pesos (2.091 millones de euros) durante el primer trimestre de 2026, lo que supone reducir los 'números rojos' en un 68,8% respecto de lo contabilizado doce meses atrás.

Según se desprende de las cuentas presentadas este jueves por la compañía, las pérdidas de este año habrían sido de 46.639 millones de pesos (2.273 millones de euros) antes de impuestos y conversiones de divisas, esto es un 11% menos que el año pasado.

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No obstante, en el primer trimestre de 2025 se anotó un cargo de 95.566 millones de pesos (4.657 millones de euros) relativo a primas y prestaciones de los empleados de Pemex que en este trimestre no se ha incluido.

Los ingresos retrocedieron un 7,6%, hasta los 365.696 millones de pesos (17.819 millones de euros). Las ventas en México generaron 248.151 millones de pesos (12.092 millones de euros), un 4,2% más, mientras que las exportaciones redujeron su valor en un 25,3%, hasta los 117.084 millones de pesos (5.705 millones de euros). Otros servicios varios aportaron 461 millones de pesos (22,5 millones de euros).

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Pemex incurrió en un sumatorio de gastos de actividad y deterioros de pozos, oleoductos, propiedades, plantas y equipos de 276.991 millones de pesos (13.497 millones de euros), un 3,3% menos.

En cuanto al rendimiento bruto de explotación (Ebitda), este se situó en 117.788 millones de pesos (5.739 millones de euros) al dejarse un 5,3% desde la cifra del año previo.

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Al final del trimestre, la deuda financiera se ubicó en 79.037 millones de dólares estadounidenses (67.373 millones de euros), el nivel más bajo desde 2014. Asimismo, el coste de la deuda disminuyó un 13,4% en comparación con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos.

REDUCCIÓN DE INGRESOS PESE A IRÁN

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La empresa de titularidad estatal ya avisó el pasado 6 de abril que verá menguados sus ingresos este año en 59.300 millones de pesos (2.889 millones de euros) pese a la escalada en el precio de los hidrocarburos provocado por Irán debido a la apreciación de la divisa mexicana frente al dólar.

"Los ingresos propios de Pemex mostrarán una reducción de 59.300 millones de pesos asociada con la apreciación del tipo de cambio respecto a lo proyectado en la LIF [Ley de Ingresos de la Federación] 2026, lo cual reduce el valor en moneda nacional de las exportaciones de petróleo", explicó el Gobierno en el informe de Precriterios Generales de Política Económica (PCGPE) de 2027.

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En los PGGPE de 2026, la Secretaría de Hacienda anticipaba un tipo de cambio para el cierre del año de 18,9 pesos mexicanos (0,92 euros) por dólar, mientras que ahora se augura que sea de 18,4 pesos mexicanos (0,90 euros).

Al mismo tiempo, el conflicto en Oriente Próximo ha encarecido el precio medio de venta del barril de petróleo mexicano a 77,3 dólares (65,91 euros) frente a los 54,9 dólares (46,81 euros) de 2025.

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"Los menores ingresos de Pemex serán parcialmente compensados por los mayores ingresos petroleros del Gobierno Federal en 12.000 millones de pesos [584,7 millones de euros], impulsados por un aumento en los precios internacionales de los hidrocarburos en un contexto de presiones sobre la oferta vinculadas con los conflictos geopolíticos en Medio Oriente", completó el documento.