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Fallece un hombre arrollado por un tren en Avilés

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Un hombre ha fallecido este jueves en Avilés tras ser arrollado por un tren en un punto entre Villalegre y Avilés. Según ha informado Adif, esta zona no es un punto autorizado de paso.

La Policía Nacional ha confirmado a Europa Press que los agentes están realizando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Por el momento se desconoce si el suceso fue intencionado o no.

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Debido al incidente, ocurrido pasado el mediodía de este jueves, se encuentra interrumpida la circulación en la línea C3 del núcleo de cercanías de Asturias. Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados.

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