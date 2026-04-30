El Ibex 35 sube un 4,3% en abril, hasta los 17.781 puntos, con el conflicto iraní aún de telón de fondo

El Ibex 35 ha cerrado el mes de abril con una subida del 4,3%, hasta situarse en los 17.781 puntos, con toda la atención de los mercados y los inversores puesta en contexto geopolítico a cuenta de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Atendiendo solamente a este jueves, el selectivo ha repuntado un 0,78% y un 0,51% en la semana, ya que este viernes los mercados permanecerán cerrados.

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Los inversores han desayunado hoy con un sobresalto, ya que un error técnico de BME, operador bursátil, había provocado que el selectivo marcara una caída del 6%, pese a que el descenso en los primeros minutos de la sesión era mucho menor.

"A nivel español, hemos tenido ya resultados relevantes, con la banca presentando unas cifras en general sólidas, pero que no terminan de convencer a los inversores. Nosotros pensamos que la banca española puede aguantar el temporal de la guerra en Oriente Medio si esta no se alarga, pero actualmente el principal atractivo del sector es la rentabilidad por dividendo", ha explicado el analista de XTB Javier Cabrera.

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Este jueves se ha conocido que el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en la que ha sido la última reunión del vicepresidente actual, Luis de Guindos, ya que su mandato expira a finales de mayo.

El economista español, que ha calificado de "honor" los ocho años de su mandato como vicepresidente del BCE, los seis últimos como mano derecha de la presidenta, Christine Lagarde, ha señalado que los bancos europeos son resilientes y la liquidez o el capital no representan una limitación para el crédito.

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La decisión de mantener tipos ha sido compartida por el Banco de Inglaterra, que también ha comunicado este jueves su decisión, y por la Reserva Federal de Estados Unidos, que hizo lo propio ayer tras el cierre del mercado europeo.

Asimismo, anoche se conoció que el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, continuará con su asiento en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del banco central estadounidense tras el fin de su mandato como 'guardián del dólar', previsto para el 15 de mayo. Su puesto en la Junta de Gobernadores no expira hasta 2028.

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En el terreno 'macro', se ha conocido que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cuatro décimas al crecimiento, frente a la contribución de dos décimas del sector exterior.

A nivel europeo, Eurostat avanzó que inflación interanual de la zona euro se habría situado en abril en el 3%, lo que supone una aceleración de cuatro décimas respecto del dato de marzo y el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023, mientras que el PIB de la zona euro se frenó al 0,1% en el primer trimestre del 2026.

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En el plano empresarial, en plena ola de resultados, BBVA ha informado de que cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 2.989 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

De su lado, Repsol ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 929 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 154% con respecto a los 366 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos tras el conflicto en Oriente Próximo.

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Por su parte, Indra ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 76 millones en el primer trimestre del año, un 28,4% más que los 59 millones de euros del mismo periodo de 2025, al tiempo que CaixaBank ha señalado que cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 1.572 millones, un 7% interanual más.

Por último, FCC ha publicado que obtuvo un resultado neto atribuido de 65,8 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 11,9% superior a la del mismo periodo de 2025, que la compañía ha atribuido a la "buena contribución" de todas las áreas de negocio, así como a la evolución del tipo de cambio del euro frente a diversas monedas.

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En este contexto, los principales valores alcistas este jueves han sido Acerinox (+4,27%), Repsol (+3,64%), Acciona (+3,17%), ACS (+2,68%), Ferrovial (+2,56%), IAG (+2,54%), Sacyr (+2,32%) y Acciona Energía (+1,82%).

Del lado contrario, los principales descensos han sido para Puig (-0,90%), Banco Santander (-0,90%, por el efecto 'ex dividendo'), Mapfre (-0,76%), Indra (-0,69%) y Bankinter (-0,56%).

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El resto de los principales mercados europeos también ha cerrado la jornada al alza, con Londres subiendo un 1,62%; París, un 0,53%; Fráncfort, un 1,41%; y Milán, un 0,94%.

El barril de Brent se situaba en los 114,18 dólares al cierre de la sesión europea, un 3,32% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en los 104,32 dólares, un 2,40% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha caído hasta el 3,498%, desde el 3,583% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha situado en 46,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se ha apreciado un 0,43% frente al dólar, hasta negociarse en el mercado con un tipo de cambio de 1,1729 dólares por cada euro.