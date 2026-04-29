Simeone: "En una semifinal de champions un penal tiene que ser claro para pitarlo"

Madrid, 29 abr (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, tras el empate (1-1) contra el Arsenal en la ida de las semifinales de la Liga de Cmpeones, preguntado por el penalti señalado contra su equipo, que dio lugar al 0-1 y sobre el segundo, que fue rectificado por el árbitro al visionar el monitor del VAR, que "en una semifinal de champions para pitar un penal tiene que ser claro".

"Para cobrar un penal en semifinales de Champions tiene que ser un penal claro, no un contacto mínimo", declaró Simeone a Movistar+

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El técnico declaró, sobre las molestias de Julián, que abandonó el partido cojeando que "le harán pruebas". "Esperemos que sea lo menos posible. Soy optimista".

También habló de Giuliano, que fue sustituido por molestias físicas. "Hay un contacto. Tuvo un golpe sobre la cintura. Esperemos sea poco". y sobre Sorloth. "Alex dijo que le molestaba un poco la pierna y le reservamos. Esperamos que no sea nada".

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Sobre el partido, indicó: "No creo en la fortuna. Se trata de tener más o menos contundencia. El primer tiempo fueron ellos mejor en la tenencia de la pelota, pero con pocas ocasiones. Fue un tiempo parejo. Ellos son un muy buen equipo. Van primeros en la Premier".

"En el segundo tiempo fue bueno para nosotros. Tuvimos nuestras ocasiones para poder ganarlo, pero no tuvimos contundencia. Ellos bajaron un poco su intensidad. Nosotros crecimos en nuestro orden para jugar la pelota. Empezamos a jugar mucho mejor y aparecieron las ocasiones de Griezmann y Lookman.

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