La tasa de desempleo de Chile repunta en el primer trimestre hasta el 8,9%

La tasa de desempleo de Chile se situó en el 8,9% durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento de seis décimas respecto del trimestre terminado en febrero y un alza interanual de dos décimas, según ha informado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile.

La cifra registró ese ascenso anual de dos décimas producto del avance de la fuerza de trabajo (0,7%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,5%). Por su parte, los desocupados aumentaron un 3,3% empujados por quienes se encontraban cesantes (2%) y aquellos que buscaban trabajo por primera vez (14,5%).

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Por género, la tasa de paro en las mujeres se ubicó en el 10%, un punto más que entre diciembre y febrero, mientras que la de los hombres subió tres décimas, hasta el 8,1%.

Las tasas de participación y ocupación de Chile cerraron en el 62,3% y el 56,7%, respectivamente, sin variación en el primer caso y cuatro décimas menos en el segundo.

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Después, el número total de horas efectivas se redujo un 0,1% a doce meses, aunque el promedio de horas trabajadas se elevó hasta las 35,7 horas, 0,3 horas más que en el trimestre precedente.