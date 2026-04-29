La Policía española dirige la Escuela Iberoamericana de Policía (Iberpol) el próximo curso

Ávila (España), 29 abr (EFE).- La Policía Nacional de España ha asumido la presidencia de la Escuela Iberoamericana de Policía (Iberpol) para el curso 2026-2027, informó este miércoles este cuerpo de seguridad.

El relevo se formalizó tras la celebración del X Consejo de Administración de Iberpol en la Escuela Nacional de Policía de Ávila (centro de España), sede de la Secretaría Permanente de ese organismo y donde actualmente se forman cerca de 3.000 futuros agentes.

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De esta manera, la Policía Nacional española "consolida su papel de referencia en el ámbito de la cooperación policial internacional", así como "en la formación de profesionales de la seguridad en el espacio iberoamericano", según la fuente.

Iberpol constituye una red de cooperación académica y policial que integra a 24 cuerpos policiales de 18 países iberoamericanos, con el objetivo de "fortalecer la formación, el intercambio de conocimiento y la colaboración institucional entre las distintas academias y centros de formación policial de la región".

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Esta red internacional permite cada año la formación de más de 10.000 agentes, "contribuyendo al perfeccionamiento profesional, la especialización operativa y el refuerzo de los lazos de cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los países participantes".

Además, la Policía española subraya la importancia de "seguir impulsando espacios comunes de formación y coordinación internacional", especialmente en un contexto global en el que "los desafíos en materia de seguridad exigen respuestas conjuntas, modernas y eficaces". EFE

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