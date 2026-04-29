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La inflación de Alemania se acelera al 2,9% en abril por la brusca subida de la energía

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania cerrará abril en el 2,9% interanual, lo que representa un aumento de dos décimas con respecto del dato de marzo y la mayor subida de los precios en el país desde 2024, según la estimación provisional avanzada por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

El dato de inflación armonizada, empleado por Eurostat en sus registros, subirá una décima y se espera que alcance también el 2,9%.

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La evolución de los precios en abril refleja el brusco encarecimiento del petróleo y el gas, con una subida del 10,1% de la factura energética, la mayor subida interanual desde febrero de 2023, tras el incremento del 7,2% registrado en marzo.

De su lado, el aumento interanual del precio de los alimentos en el cuarto mes de 2026 repuntaría al 1,2% desde el 0,9% correspondiente a marzo.

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Por su parte, el alza del coste de los servicios se habría moderado al 2,8%, frente a la subida interanual del 3,2% en marzo.

De este modo, al excluirse el precio de los alimentos y de la energía, la tasa de inflación subyacente de Alemania se situaría en abril en el 2,3% interanual, dos décimas menos que en marzo.

Destatis publicará los resultados definitivos el próximo 12 de mayo.

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