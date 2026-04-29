"Alérgicos a nuestra propia ropa": el calor dispara las plagas en los campamentos de Gaza

Ahmad Awad

Jan Yunis (Franja de Gaza), 29 abr (EFE).- El fin del invierno y la llegada del buen tiempo han traído una nueva crisis sanitaria a Gaza, la de las plagas de roedores e insectos portadores de enfermedades que ya proliferan en los campamentos de desplazados de la Franja.

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Samah Ibrahim Abu Sultán, de 35 años y madre de cuatro, sostiene en brazos a su hijo más pequeño, nacido poco antes del alto el fuego de octubre de 2025. Como el resto de niños del campamento cercano al matadero de Jan Yunis (sur de Gaza), todos sus hijos han enfermado por las pulgas, las ratas o los piojos que merodean por allí. "Algunos tienen pústulas, otros sarpullidos y otros sarna", explica.

"Estamos cerca de un cementerio y, sobre todo, de un vertedero donde hay burros y basura", cuenta la madre, que huyó con sus hijos de Al Satar (al norte de Jan Yunis) durante la guerra. "Las pulgas nos están comiendo y no hay noche que podamos dormir", denuncia.

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Al norte de la Franja, en la ciudad de Gaza, los médicos alertan de un nuevo brote de afecciones cutáneas con la llegada del verano.

Ragheb Warshagha, jefe del departamento de pediatría del hospital Al Rantisi, cuenta a EFE que la demolición de casas y de infraestructura de saneamiento forman, junto a la falta de acceso a agua y al hacinamiento, un caldo de cultivo perfecto para la propagación de enfermedades.

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El doctor insiste en la necesidad de respuestas coordinadas y sostenidas, que incluyan la fumigación periódica con pesticidas, la mejora de los servicios de saneamiento y la gestión de residuos.

"Si no, la propagación de este fenómeno seguirá siendo un problema en Gaza", explica Warshagha poco después de atender a Adam, un bebé de un mes que fue mordido por una rata en mitad de la noche.

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A su lado, Yasmín Al Jamal, de 22 años, madre de Adam, explica que su hijo empezó a chillar en medio de la noche. "Me levanté y como no tenemos luz en la tienda encendí la linterna. Cuando la apunté a su cara, encontré todo su rostro lleno de sangre".

En el hospital de los Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah (centro), el jefe de enfermería pediátrica, Mahmud Basam al Kahlut, describe una situación similar.

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"Sin una intervención oportuna, estos casos podrían derivar en complicaciones de salud más graves, sobre todo teniendo en cuenta el debilitamiento del sistema inmunitario y el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones desplazadas", advierte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el pasado viernes de que un 80 % de los lugares de Gaza donde se refugian los desplazados por la guerra registran una presencia frecuente de roedores y plagas, algo que pone en riesgo la salud de 1,45 millones de personas.

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Allí son frecuentes los casos de infecciones cutáneas y erupciones por sarna, piojos y chinches, destacó la OMS, que este año ha registrado más de 70.000 casos de infecciones por roedores y parásitos externos.

Para atender esta crisis será primordial garantizar el acceso al agua a los habitantes de Gaza. Este martes, Médicos Sin Fronteras (MSF) acusó al Ejército israelí de "instrumentalizar" el agua y usarla como arma de castigo colectivo en el territorio palestino.

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MSF afirma que Israel ha destruido o dañado casi el 90 % de la infraestructura de agua y saneamiento en Gaza, incluidas las plantas desalinizadoras, los pozos, las tuberías y los sistemas de alcantarillado.

Desde su tienda de campaña en un club deportivo de Jan Yunis, Galia Abu Silme, enseña a EFE la ropa apulgarada de su familia.

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"Aquí no teníamos problemas de pulgas, pero ahora han entrado en contacto con los roedores y nos hemos vuelto alérgicos a nuestras propias sábanas y a nuestra ropa", lamenta antes de reivindicar que las tiendas de campaña "no tendrían que ser refugio definitivo". EFE

(foto)(vídeo)