Hegseth insiste en que la guerra busca que Irán "se siente a una mesa y renuncie a tener armas nucleares"

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha insistido este miércoles en que Estados Unidos busca a través de la guerra en Irán que las autoridades de la República Islámica "se sienten a una mesa y renuncien a tener armas nucleares".

"Hay que plantarse frente a este tipo de enemigo que está empeñado en conseguir un arma nuclear, y llevarlo a un punto en el que se siente a la mesa para renunciar a ella de una manera que garantice que nunca la tenga", ha afirmado el jefe del Pentágono sobre los objetivos de la operación militar lanzada por Estados Unidos junto a Israel el pasado 28 de febrero en el marco de una comparecencia en la Cámara de Representantes estadounidense.

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Aunque Hegseth ha defendido que las instalaciones nucleares fueron "bombardeadas y destruidas" durante la operación militar de junio de 2025 contra Irán, "sus ambiciones continuaron, y están construyendo un escudo convencional".

Según ha advertido, Teherán está siguiendo "la estrategia de Corea del Norte", que ha descrito por el uso de misiles convencionales para impedir ataques, mientras que avanza "poco a poco" hacia la obtención de un arma nuclear.

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"El presidente (Donald Trump) vio a Irán en su momento más débil y tomó una medida para garantizar, de una manera que solo Estados Unidos podía hacer junto con nuestros socios israelíes, la seguridad de su escudo convencional", ha señalado el responsable de Defensa estadounidense ante los congresistas.

Este mensaje se produce cuando Trump ha reclamado a Irán que "espabile pronto" de cara a llevar a buen puerto un proceso de negociaciones para un acuerdo que ponga fin a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero, ante el estancamiento del diálogo por las diferencias entre las partes.

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El proceso de conversaciones, mediado por Pakistán, lleva días congelado debido a que las diferencias en las posturas han impedido la celebración de una segunda reunión en Islamabad, mientras sigue vigente el alto el fuego decretado por Washington y la crisis se enfoca en el bloqueo en el estrecho de Ormuz.