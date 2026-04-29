El musical sobre Eva Perón protagonizado por Rachel Zegler llegará a Broadway en 2027

Nueva York, 29 abr (EFE).- El musical 'Evita', sobre la líder política de Argentina Eva Perón, llegará a Nueva York en 2027 con la actriz Rachel Zegler en el papel protagónico, según anunció este miércoles la obra en un comunicado.

'Evita' se representará en los escenarios de Broadway en la primavera de 2027, aunque aún se desconoce qué teatro de la icónica avenida neoyorquina albergará el musical, que hasta ahora se representaba en el West End de Londres.

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La obra comenzó como un álbum de ópera rock creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice en 1978, y se trasladó a Broadway un año después con Patti LuPone y Mandy Patinkin como cabezas de cartel.

Dirigida ahora por el británico Jamie Lloyd, 'Evita' narra la vida y el ascenso a la política de la considerada líder espiritual de Argentina y su marido, el expresidente Juan Domingo Perón, así como su prematura muerte a los 33 años en 1952.

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Su repertorio incluye una versión de 'Don't Cry for me Argentina' ('No llores por mí Argentina'), una canción compuesta en honor al discurso de la líder tras convertirse en la primera dama argentina en las presidenciales de 1946.

La actuación de Zegler en Londres se ha ganado el aclamo de la crítica, y la actriz, que saltó a la fama por su papel de María en la adaptación de Steven Spielberg de 'West Side Story' (2021), ganó un premio Olivier a principios de este mes por su papel como Eva Perón.

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"Interpretar el brillante espectáculo de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en Londres fue un sueño hecho realidad, pero poder colaborar una vez más con Jamie para llevar 'Evita' a Broadway es una oportunidad única en la vida. ¡Estoy deseando actuar en mi ciudad natal, Nueva York!", expresó la intérprete en el comunicado.

Por su parte, Jamie Lloyd aseguró sentirse "completamente abrumado" por la acogida que tuvo 'Evita' en Londres: "Estoy deseando retomar la producción con Rachel, cuya magnífica interpretación sigue inspirándome", agregó. EFE

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