El cadáver hallado bajo dos metros de hormigón es del empresario alicantino Jesús Tavira

El cadáver que este martes fue hallado enterrado a más de dos metros de profundidad en un aljibe de una vivienda de la pedanía de El Bacarot, en la ciudad de Alicante, es del empresario Jesús Tavira, que estaba desaparecido desde el pasado 18 de marzo. Ya son cuatro los detenidos, de entre 35 y 45 años, por su presunta implicación en la desaparición y muerte violenta de esta persona, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos de posibles implicados relacionados con estos hechos.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado este miércoles que, una vez realizadas las correspondientes pruebas y cotejos lofoscópicos con el cadáver, la Brigada Provincial de Policía Científica ha determinado que sus huellas corresponden a Tavira.

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Según los investigadores, el cadáver presentaba un "avanzado estado de descomposición" y "múltiples heridas por arma blanca por todo el cuerpo" y estaba envuelto y enterrado a más dos metros de profundidad en ese aljibe de la vivienda.

El hallazgo de una medalla y otros efectos personales reconocidos por la familia de Tavira ya apuntaban a que se trataba de este conocido empresario alicantino, aunque las últimas averiguaciones han confirmado que el cuerpo sin vida hallado este martes era el suyo.

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CUATRO DETENIDOS

Los detenidos por la Policía Nacional en el marco de este caso ya son cuatro personas. Se trata de tres hombres y una mujer, de entre 35 y 45 años, por su presunta implicación en la desaparición y muerte violenta de Tavira.

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En un primer momento, ante el hallazgo del cuerpo, fueron arrestadas tres personas. Concretamente, dos varones y la mujer, acusados de los delitos de asesinato, daños por el incendio de vehículo --el coche del conocido empresario apareció calcinado en la zona norte de la ciudad días después de su desaparición-- y robo con violencia, ya que en el momento de los hechos la víctima portaba diversos efectos de valor.

Tras estas primeras detenciones, un cuarto varón fue arrestado por su presunta participación en los delitos de encubrimiento y daños. Los cuatro, tras la práctica de las diligencias policiales, serán puestos en las próximas horas a disposición de los juzgados de guardia de Alicante.

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DESAPARICIÓN EN MARZO Y VEHÍCULO CALCINADO

La investigación se inició tras la desaparición de Tavira el pasado 18 de marzo "en extrañas circunstancias". Su vehículo apareció calcinado en la zona norte de la ciudad días después. Desde el primer momento, los agentes descartaron que se tratara de una desaparición voluntaria y comenzaron una minuciosa investigación orientada a determinar las causas y posibles responsables.

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En una primera fase de las pesquisas, las gestiones realizadas se centraron en uno de los trabajadores del empresario. Tras prestar declaración en dependencias policiales, manifestó haber visto a Tavira el día de su desaparición abandonar el negocio acompañado de dos personas. No obstante, los investigadores descartaron posteriormente esta hipótesis tras hacer varias comprobaciones.

Según la Policía Nacional, los indicios recabados sobre la supuesta implicación de este trabajador en la desaparición del empresario resultaron "determinantes" para que los agentes reforzaran la hipótesis "de un posible desenlace fatal".

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REGISTRO DE MÁS DE DIEZ HORAS

Dichas evidencias permitieron ubicar el domicilio del principal investigado en la pedanía alicantina de El Bacarot y que este podría ser el lugar donde estuviera oculto el cuerpo. Tras confirmarse las sospechas iniciales, se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación, para lo que se solicitó el correspondiente mandamiento judicial para la entrada y registro de la vivienda.

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En el operativo, en el que participaron diversas unidades policiales, se llevó a cabo un exhaustivo registro que se prolongó durante más de diez horas, durante las que el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), unidad especializad de la Policía Nacional, estuvo trabajando en las labores de localización y excavación. Finalmente, la intervención permitió localizar el cuerpo sin vida de Tavira.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y ha contado con la colaboración de agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica de Alicante, de la Comisaría General de Policía Científica y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).

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Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado las cuatro detenciones y que una de ellas se ha practicado este miércoles por la mañana. En concreto, el arresto de una persona que "sería quien supuestamente quemó" el vehículo de Tavira. El coche fue hallado días después de su desaparición.

A preguntas de los medios de comunicación en València, Bernabé ha agradecido el "esfuerzo" y "trabajo que ha hecho la Policía Nacional en estas semanas en la resolución del caso, en la búsqueda de la persona desaparecida y en todo el proceso de investigación".

TESTIGO EN EL JUICIO DEL CASO SALA

Se da la circunstancia de que Tavira, cuyo cadáver ha sido ahora encontrado, fue testigo en el juicio por el asesinato a tiros de la viuda de Vicente Sala, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ocurrido en 2016.