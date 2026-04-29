Condenadas cuatro personas a entre doce y 22 años de cárcel por tráfico de personas y secuestro de migrantes

Un tribunal de Libia ha condenado a cuatro personas a penas de entre doce y 22 años de cárcel por su papel en una red de tráfico de personas y secuestro de migrantes desde las costas del país africano hacia Europa, así como en actos de tortura contra estas personas, según ha confirmado la Fiscalía.

La Fiscalía libia ha indicado en un comunicado en redes sociales que estas cuatro personas, cuyas identidades no han trascendido, han recibido penas de doce, 15, 20 y 22 años de cárcel por sus acciones, que incluyen secuestros para intentar reclamar el pago de rescates y "coordinar actividades de inmigración ilegal a través de las fronteras nacionales".

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirma que más de 1.130 migrantes han muerto o han sido dados por desaparecidos en lo que va de año intentando cruzar el mar Mediterráneo para llegar a costas europeas, con más de 26.700 muertos y desaparecidos en la ruta del Mediterráneo central desde 2014.