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Aena gana 329 millones hasta marzo, un 9,3% más, y eleva sus ingresos un 11,6%

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Aena obtuvo un beneficio neto de 329,4 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 9,3% superior a la del mismo periodo de 2025, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos de Aena crecieron un 11,6% entre enero y marzo, hasta totalizar 1.479,9 millones de euros, en tanto que su resultado bruto de explotación (Ebitda) mejoró un 2,7%, hasta los 661,1 millones de euros.

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El tráfico de pasajeros del grupo creció un 3,8% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta los 81,3 millones de viajeros.

En los aeropuertos de la red en España el incremento alcanza el 3,2%, hasta los 65,6 millones de pasajeros, gracias al impulso del tráfico internacional, que avanzó un 5,5%, frente al descenso del 1,4% en el tráfico nacional.

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La compañía ha explicado que el tráfico del primer trimestre se vio beneficiado tanto por la transferencia de pasajeros procedentes del ferrocarril tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), como por el calendario de la Semana Santa, que este año se ha celebrado entre marzo y abril y el anterior tuvo lugar íntegramente en el mes de abril.

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