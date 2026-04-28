Irán critica las "inhumanas sanciones" de la UE y dice que "nadie se cree el agotado teatrillo moral" sobre DDHH

El Gobierno de Irán ha criticado las "inhumanas sanciones" de la Unión Europea (UE) contra el país y ha afirmado que "nunca tuvieron que ver" con la situación de los Derechos Humanos y que "nadie se cree ya este agotado teatrillo moral" por parte del bloque europeo.

"Las inhumanas sanciones de la UE contra Irán nunca tuvieron que ver con los 'Derechos Humanos'. Estaban diseñadas para pisotear los derechos básicos de los iraníes de a pie. Nadie se cree ya este agotado teatrillo moral", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

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"Este postureo no hará que gane, ni usted ni su electorado, una pizca de credibilidad en el escenario mundial", ha señalado, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, descartara retirar sanciones a Teherán esgrimiendo que se impusieron por violaciones de los Derechos Humanos en el país.

En este sentido, Baqaei ha incidido en que las palabras de Von der Leyen "solo demuestran más claramente el doble rasero y la hipocresía de la clase gobernante europea", lo que "acelera el vergonzoso descenso de Europa hacia la irrelevancia".

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Von der Leyen afirmó el lunes que es "demasiado pronto" para levantar las sanciones contra Irán, dado que "hay una razón por la que se impusieron", al tiempo que argumentó que la UE debe ver "primero" un "cambio fundamental" en el país antes de plantearse una retirada de estas medidas.

La Unión Europa mantiene actualmente sanciones contra 263 personas y 53 entidades de Irán y recientemente designó a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista. Además, la semana pasada los Veintisiete alcanzaron un acuerdo político para establecer medidas restrictivas contra los responsables del bloqueo del estrecho de Ormuz.

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