Trump asegura que el vínculo con Reino Unido es "fuerte" y "continuará así durante mucho tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el vínculo con Reino Unido es "fuerte" y "continuará así durante mucho tiempo", en un discurso junto al rey Carlos III de Inglaterra en el que ha elogiado a la Casa Real británica y reivindicado la relación con Londres en contraposición con sus recurrentes criticas al primer ministro británico, Keir Starmer.

"El vínculo entre Estados Unidos y Reino Unido es fuerte, y estoy muy seguro de que continuará así durante mucho tiempo en el futuro", ha asegurado el dirigente norteamericano frente al rey de Inglaterra, de visita oficial en Washington junto a su esposa la reina Camila.

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Así, Trump ha reivindicado la relación con Reino Unido, antigua metrópoli hasta la independencia de 1776 de la que el país celebra este año el 250 aniversario, incidiendo en que "en los siglos desde la independencia", "los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos".

De esta forma ha subrayado la "raíz" común con las islas británicas. "Hablamos el mismo idioma, sostenemos los mismos valores, y juntos nuestros soldados han defendido la misma extraordinaria civilización bajo banderas gemelas de rojo, blanco y azul", ha expuesto.

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Igualmente, ha puesto de relieve que Carlos III será el primer monarca británico que intervenga en el Capitolio y "se situará en el corazón de Estados Unidos", en una sesión conjunta del Congreso estadounidense.

"Va a dirigirse al Congreso, y yo lo estaré viendo. No es lo habitual según el protocolo, pero me encantará estar allí con ustedes", ha apuntado, en un gesto de cercanía al rey británico.

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Según ha expuesto Trump, si padres de la independencia americana como John Adams y George Washington, "o el tatarabuelo del rey", vieran la escena, "probablemente se sorprenderían muchísimo, aunque solo por un momento". "Seguramente se alegrarían de que las heridas de la guerra se transformaran en la amistad más preciada", ha valorado.

Así ha reivindicado que la guerra "tan difícil" de Independencia de "hace mucho tiempo" ha quedado atrás y las heridas "realmente sanaron hasta convertirse en la amistad más valiosa".

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