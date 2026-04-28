Simeone: "Hay una ilusión especial, es extraordinario jugar unas semifinales de Champions"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, apuntó este martes que "hay una ilusión especial" por jugar las semifinales de Champions ante el Arsenal, porque es algo "extraordinario", al mismo tiempo que reconoció que "es normal" que equipos como "el Arsenal, el PSG o el Barcelona" muestren interés por Julián Álvarez, porque "es un jugador muy bueno".

"No estoy en la cabeza de Julián Álvarez y entiendo que es normal. Un jugador extraordinario como es Julián Álvarez lo quiere el Arsenal, el PSG, el Barcelona... Es normal, porque es muy bueno", afirmó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al duelo de ida de 'semis' de Champions League ante el Arsenal FC.

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Ante el "duro" enfrentamiento de este miércoles (21.00 horas) ante el conjunto inglés, Simeone admitió que no siente presión alguna. "Es responsabilidad, es la ilusión de estar cerca de un objetivo enorme, que el club no lo ha logrado nunca. Hay una ilusión especial, pero es un partido de fútbol", indicó.

"Es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en una semifinal de Champions nuevamente, después de nueve años. En catorce años, se ha hecho por cuarta vez. Eso sí es maravilloso, es increíble", valoró el argentino que apeló a "esa fe, ilusión y ese contagio" que transmiten sus aficionados, que les "hará muy bien" este miércoles.

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"Vamos a enfrentar un partido duro, con un rival muy bueno y con una estrategia de balón parado muy bien trabajada. Allá vamos, con toda la ilusión. Soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra, que es lo que nosotros hacemos y lo que Dios quiere. Así que así nos comportamos", apuntó un Simeone que no tiene "ningún deseo" en el día que cumple 56 años.

"Tengo agradecimiento puro. Tengo la posibilidad de estar con mis tres hijos en el día de mi cumpleaños, con mis dos hijas, con mi mamá, con mi mujer, con amigos de toda la vida. No estoy en el lugar para pedir absolutamente nada, solo agradecer y disfrutar todo lo que me toca vivir en esta vida", reflexionó.

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Pero para sacar un resultado positivo del Metropolitano, el Atlético de Madrid necesita "jugar con la intensidad" como en las eliminatorias de Copa del Rey Mapfre o Champions. "Jugar con nuestro modo de juego, con nuestra búsqueda, con esa iniciativa que el equipo tiene ofensivamente", apuntó. ·No nos debe nada nadie, que las cosas se merecen y se logran y para eso hay que trabajar y buscarlas", incidió.

Preguntado por Alexander Sorloth, Simeone ensalzó al noruego. "Alex es increíble. Cuando él está bien, es determinante en nuestro equipo. Lo necesitamos, como estuvo el otro día en el segundo tiempo. Necesitamos de él y seguramente mañana nos ayudará en el partido", añadió.

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Finalmente, sobre el estado físico de Ademola Lookman, el argentino señaló que tenía molestias en el entrenamiento de este martes. "Vamos a ver si mañana se recupera bien y si nos puede ayudar. Su llegada ha impactado muy bien en el equipo, la verdad que tiene cosas diferenciales ofensivamente y está trabajando muchísimo mejor en su fase defensiva", zanjó.