Previa del Atlético de Madrid - Arsenal FC

El Atlético de Madrid recibirá este miércoles (21.00 horas) al Arsenal FC en la ida de semifinales de la Liga de Campeones 2025-26, en un primer duelo de máxima exigencia en el que los colchoneros buscarán hacer valer la fortaleza de su feudo y el empuje de su afición para obtener una renta positiva de cara a la semana que viene, mientras que los 'gunners' llegan sin haber perdido un encuentro europeo.

El Riyadh Air Metropolitano vivirá su última gran noche en la máxima competición continental de este curso con el anhelo de allanar el camino de los suyos hacia la final de esta Champions League, prevista para el 30 de mayo en Budapest (Hungría). Y para ello, los pupilos de Diego Pablo Simeone han de doblegar al imbatido europeo Arsenal, un equipo que ya le venció contundentemente (4-0) en la fase de liga de esta edición --igualando su peor resultado histórico en este torneo--.

PUBLICIDAD

Ahora, la empresa es diferente; primero por el escenario y segundo por las circunstancias de ambos conjuntos. Ahora el cuarto enfrentamiento entre colchoneros y 'gunners' será al calor de la afición española, un factor determinante para este Atlético de Simeone. Bajo la batuta del argentino, solo han sufrido una derrota como locales en una eliminatoria europea y llegó precisamente en la ronda anterior ante el FC Barcelona, un dulce y sufrido 1-2 que supuso pasar a 'semis' nueve años después.

Pero enfrente estará todo un Arsenal que llega a Madrid sin haber perdido ni un solo partido en el transcurso de esta Champions. Los londinenses presentaron en enero su candidatura para levantar la primera 'Orejona' de su palmarés tras cuajar una fase de liga impoluta con pleno de victorias (8/8), siendo el equipo más goleador (23) y el menos goleado (4).

PUBLICIDAD

Toda una declaración de intenciones para el cuadro del técnico español Mikel Arteta que por el camino hacia estas 'semis' ha apeado al Bayer Leverkusen (3-1 en el global) y al Sporting CP (1-0 en el global). Además, tiene ante sí el reto de igualar su mejor racha europea (10V y 2E), lo que será un examen para el hambre continental del 'Cholo' Simeone, quien nunca ha perdido en casa contra un equipo inglés en eliminatoria de Champions.

Sin embargo, los aires surcan diferente ahora por la capital inglesa. El Arsenal ha visto cómo su ventaja en la Premier League se ha visto muy reducida en favor de un Manchester City que promete dar guerra en los cuatro partidos que restan para la conclusión de esa competición.

PUBLICIDAD

Y es que en este último mes, los 'gunners' solo suman dos victorias de los siete duelos disputados, un registro pobre que les ha llevado a caer en cuartos de final de la FA Cup ante el Southampton (2-1) y perder la final de la Copa de la Liga inglesa, la Carabao Cup, contra el City (0-2). Un panorama idéntico para los rojiblancos, que en el mismo periodo de tiempo suman el mismo número de victorias (2), y con el doloroso recuerdo tras no lograr levantar la Copa del Rey Mapfre hace diez días en La Cartuja frente a la Real Sociedad (2-2, 4-3 en los penaltis).

Es por ello que los colchoneros afrontan esta cita tratando de agarrarse a esta competición, que tantos feos les ha hecho en la historia, con la fe de mantener viva la llama del camino hacia la que sería la cuarta final en Copa de Europa con el sueño de levantar el primer título.

PUBLICIDAD

Gran parte de las esperanzas del Atlético pasan por las botas de su pichichi en la competición, Julián Álvarez, ya recuperado de sus molestias tras la final copera. Acompañará a la 'Araña' un Antoine Griezmann que vivirá su última noche europea en el Metropolitano en un once titular en el que Simeone tendrá la duda hasta el final de Ademola Lookman, quien arrastra todavía problemas musculares.

Si el nigeriano no pudiera ser de la partida se abre un abanico de opciones para el argentino con Álex Baena en ese lugar o incluir a Alexander Sorloth para retrasar al '7' a la posición de extremo, algo poco probable. Quien sí parece que estará de inicio será Dávid Hancko para comandar la zaga rojiblanca junto a Marc Pubill tratando de anular uno de los puntos fuertes del Arsenal: el poderío a balón parado.

PUBLICIDAD

Por su parte, Arteta articulará un equipo entorno a esa fortaleza por arriba, especialmente en ataque, y que tantos problemas trajo al Atlético en octubre. La lesión de Kai Havertz no parece suponer un gran contratiempo con la presencia de Viktor Gyökeres, que ya marcó a los rojiblancos por partida doble, en el área. Martín Zubimendi junto a Martin Odegaard y Declan Rice llevarán previsiblemente la manija de un equipo en el que podría entrar Cristhian Mosquera en defensa.

FICHA TÉCNICA.

PUBLICIDAD

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

PUBLICIDAD

ARSENAL FC: Raya; White, Saliba, Mosquera, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Martinelli; y Gyökeres.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED).

PUBLICIDAD

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones.