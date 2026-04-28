La Reina Letizia rescata un look de básicos en su reaparición tras revelar el destino de la Princesa Leonor

Después de meses en los que la expectación no ha dejado de aumentar sobre el futuro académico de la Princesa Leonor una vez termine su formación castrense en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) -tras haber pasado en los dos últimos años por la Academia del Ejército de Tierra de Zaragoza, y la de la Armada de Marín (Pontevendra) en su preparación como futura jefa de las Fuerzas Armadas-, Casa Real ha decidido acabar con las especulaciones y este lunes anunciaba a través de un comunicado que la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia comenzará después de verano un grado de Ciencias Políticas en la Universidad pública Carlos III en su campus de Getafe (Madrid).

Tras revelar el destino más inmediato de la Princesa de Asturias y los estudios que ha elegido cursar para completar su formación intelectual, la Reina ha reaparecido en solitario de lo más sonriente en Zarzuela. Mientras el Monarca se ha desplazado a la Base Naval de Rota (Cádiz) para visitar a la Flotilla de Aeronaves de la Armada, Doña Letizia ha afrontado una mañana repleta de compromisos en Palacio.

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La jornada ha comenzado recibiendo a una representación de los miembros que forman parte de la Cátedra Carlos I de Políticas Públicas y a un grupo de expertos del Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos, destinados a prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades raras y otras de baja prevalencia, con motivo de su quinto aniversario.

A continuación, la madre de la Princesa Leonor ha resibido en audiencia a una representación de la Asociación de Enfermedades Raras "Más Visibles" y de la película documental "La vida es una gota", reafirmando así su compromiso con las enfermedades raras, su visibilidad, y su apoyo para que las personas afectadas y sus familiares puedan mejorar su calidad de vida

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Por último, en una mañana marcada por la salud, Doña Letizia se ha reunido con una representación de la Fundación Porque Viven, organización sin ánimo de lucro que desde hace más de quince años acompaña a niños y adolescentes con enfermedades graves e incurables, así como a sus familias, en el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos.

Intentando poner el foco en estos temas, la Reina ha tirado de fondo de armario y ha construido un look formado por básicos sin estridencias con la esperanza de que por una vez su elegancia no eclipsase las causas que apoya fervientemente.

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Dando una lección de sostenibilidad, ha recuperado un pantalón negro de corte ancho y talle alto con cinturón a juego incorporado que le hemos visto en multitud de ocasiones, y una blusa de Adolfo Domínguez que estrenó en septiembre de 2025 durante la inauguración del curso escolar 2025/26 en La Rioja.

Un favorecedor diseño azul cielo con estampado de triple raya en blanco y negro, cuello a la caja con pequeños pliegues, y manga abullonada remangada, a la que ha decidido dar una segunda vida combinándola de una manera casi idéntica al día de su estreno, ya que aunque no son los mismos pantalones -entonces eran unos tipo culotte-, sí ha reeditado el resto del look con las bailarinas destalonadas de tacón sensato de la firma francesa Sèzane en negro, en concreto el modelo 'Babies Paula', que tiene en tres colores.

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