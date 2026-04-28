Israel anuncia la destrucción de "infraestructura terrorista subterránea" en plenos ataques en el sur de Líbano

Israel ha anunciado este martes la destrucción de supuesta "infraestructura terrorista subterránea" en Qantara, en el marco de los últimos ataques que ha venido lanzando sobre las posiciones del partido milicia chií Hezbolá en localidades del sur de Líbano y a pesar del alto el fuego de tres semanas en vigor.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha detallado que se ha producido "una enorme explosión dentro de la nueva zona de seguridad", en referencia a la frontera 'de facto' trazada por Israel en el sur de Líbano, siguiendo el mismo modelo que ya han utilizado en la Franja de Gaza.

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"El sur de Líbano es igual que Gaza", ha afirmado Katz, en un comunicado en el que ha subrayado que el Gobierno, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la cabeza, ha ordenado al Ejército "destruir toda la infraestructura terrorista en la zona de seguridad hasta la línea amarilla, tanto subterránea como en superficie", tal y como ya hicieron en el enclave palestino.

Katz ha acusado al secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, y a su antecesor, Hasán Nasralá, fallecido en un bombardeo israelí en 2024, de destruir la comunidad chií en Líbano, y provocar ahora "la destrucción de sus hogares y aldeas".

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El anuncio del ministro de Defensa llega pocas horas después de que el Ejército de Israel ordenara evacuar más de quince localidades en el sur de Líbano, en el marco de sus ataques contra Hezbolá, en respuesta a los proyectiles que lanzó en represalia por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.