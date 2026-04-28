El precio del petróleo toca los 110 dólares, con las Bolsas europeas moviéndose sin rumbo claro

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 1,6% en torno a las 8.08 horas de este martes y se movía por encima de los 110 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel a finales de febrero.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía casi un 1,7%, hasta los 97,98 dólares por barril.

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Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra --de momento se mantiene el alto el fuego-- y para desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Casi un centenar de países, incluida España y también Estados Unidos, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, reclamaron ayer la reapertura "sin trabas" ni "tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz, atribuyendo "repercusiones globales" a "acciones iraníes" y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán.

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Por su parte, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha denunciado la "militarización" del estrecho de Ormuz, que "se ha utilizado cada vez más para apoyar ataques militares en la región, incluido el traslado de equipo militar destinado a acciones hostiles contra Irán", un alegato coincidente con la defensa continuada de la República Islámica de sus represalias militares en Oriente Próximo.

El diplomático iraní ha criticado además el "bloqueo marítimo" impuesto por Estados Unidos en lo que ha presentado como una continuación de "su conducta internacional ilícita", bajo la que ha incluido las incautaciones de buques iraníes y la detención de sus tripulaciones.

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El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes de que ha interceptado un petrolero iraní, en el marco del bloqueo impuesto contra los puertos de la República Islámica en el estratégico estrecho de Ormuz.

De este modo, el Ejército norteamericano ha interceptado su tercer buque en apenas una semana, una serie de actuaciones que suma a los 38 buques a los cuales ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes".

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LAS BOLSAS EUROPEAS SE MUEVEN EN LA INDECISIÓN

En este escenario, las principales Bolsas europeas apuntan a aperturas mixtas en la jornada de este martes, con tímidos avances en algunos casos y ligeros descensos en otros. El Ibex 35 partirá hoy de los 17.692 enteros después de terminar el lunes prácticamente plano.

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Las Bolsas asiáticas, por su parte, se mueven mayoritariamente a la baja a escasos minutos de su cierre. El Hang Seng de Hong Kong se deja algo más de un 1%, mientras que el Nikkei abandona los máximos alcanzados ayer y cae un 1,1%. Por su lado, el índice Shenzhen de la Bolsa china cede más de un 1% y el Kospi surcoreano, el único que cotiza en positivo, gana algo más de un 0,4%.

En EEUU, los futuros del Dow Jones apuntan, por el momento, a una apertura ligeramente positiva, en tanto que el Nasdaq se inclina por los descensos, todo ello después de que el primero cerrara con una caída del 0,1% este lunes y de que el segundo terminara la sesión en tablas.

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