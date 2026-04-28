Comandante de transformación de la OTAN: "Historia no espera a organizaciones indecisas"

París, 28 abr (EFE).- El comandante supremo aliado de transformación de la OTAN, el almirante francés Pierre Vandier, instó a los países de la Alianza Atlántica a acelerar su transformación militar a una nueva realidad dominada por las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA).

"La historia no espera a las organizaciones indecisas. Nunca da aviso. Observa, a posteriori, cuáles lograron transformarse y cuáles desaparecieron, aniquiladas por la derrota. Transformarse o abandonar. No hay una tercera vía", escribe Vandier en un análisis publicado este martes en la revista Le Grand Continent.

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Para este hijo y nieto de militares, la guerra ha dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en una realidad estructural del sistema internacional y, en ese escenario, la IA "condena" a las organizaciones "lentas y excesivamente procedimentales".

La IA "otorga a quienes aprenden rápidamente una ventaja exponencial sobre quienes no. No es solo una herramienta más; es una prueba darwiniana de supervivencia", advierte el que fuera mayor general de los ejércitos de Francia, jefe del Estado mayor de la armada y comandante del portaaviones Charles de Gaulle.

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El almirante reflexiona en su análisis sobre el factor tiempo que ha alterado la irrupción de la IA y sobre el hecho de que Occidente, tras décadas de relativa estabilidad, redujo no solo sus capacidades militares, sino también su disposición a concebir el conflicto como una posibilidad inmediata.

El punto de inflexión llegó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que evidenció el coste de esa "ilusión de paz".

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Sin embargo, Vandier considera que la respuesta sigue siendo insuficiente, ya que aumentar los presupuestos o reforzar el armamento no basta frente a un fenómeno que ha cambiado profundamente de naturaleza.

Según Vandier, la guerra actual desborda el ámbito estrictamente militar y se dirige contra el conjunto de los sistemas que sostienen a las sociedades.

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Así, infraestructuras energéticas, redes de comunicación, cadenas logísticas y cohesión social se han convertido en objetivos prioritarios para los adversarios, lo que elimina la tradicional distinción entre frente y retaguardia.

Ante este panorama, el almirante subraya la creciente importancia del factor tiempo en los conflictos contemporáneos, ya que la aceleración tecnológica, impulsada en particular por la IA, obliga a una adaptación constante.

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En este contexto, la capacidad de aprender más rápido que el adversario se convierte en un elemento central de la disuasión, dice el almirante.

Para responder a este desafío, Vandier aboga por una transformación profunda basada en tres ejes: mejorar la explotación del retorno de experiencia, desarrollar entornos de experimentación más exigentes y adoptar modelos de despliegue continuo inspirados en el ámbito digital.

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En su opinión, la OTAN dispone de activos clave, como su base industrial y su experiencia en interoperabilidad, pero advierte de que estas ventajas solo serán efectivas si la Alianza Atlántica es capaz de adaptarse al ritmo que impone la nueva naturaleza de la guerra y el avance de las tecnologías. EFE