El Gobierno afirma que su "prioridad" es abordar el impacto de la guerra, que condiciona los Presupuestos

El Gobierno ha afirmado que está centrado en analizar la evolución del impacto del conflicto en Oriente Medio y en ver si es necesario ampliar medidas a partir de finales de junio, en torno a lo que configurará un escenario macroeconómico que podrá servir de base de los Presupuestos Generales del Estado.

"El Gobierno está centrado en las prioridades de los ciudadanos. Una de ellas es la vivienda y otra es las consecuencias del conflicto y la guerra ilegal en Irán. Esa es la prioridad", ha afirmado el titular de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Este contexto marcado por la incertidumbre afecta, según España, a los indicadores básicos de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, específicamente el cuadro macroeconómico, en el que el Gobierno está trabajando.

En cualquier caso, Arcadi España ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que, a pesar de la prórroga que está prevista en la Constitución, "el Gobierno sigue funcionando bien", pudiendo hacer frente a acontecimientos como esta guerra con un paquete de 5.000 millones de euros y con unas cifras de salud financiera positivas.

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Sobre esta cuestión, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado que actualmente el Ejecutivo está centrado en analizar la evolución del impacto del conflicto y ver si es necesario ampliar medidas a partir de finales de junio, que es cuando se termina la vigencia de puestas en marcha actualmente.

"En torno a esto, configuraremos un escenario que podrá servir de base a esos Presupuestos y en el momento en el que lo confeccionemos, pues es cuando se tomará la decisión relativa al periodo presupuestario", ha afirmado el ministro.

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Y es que, aunque en la primera fase del conflicto en Oriente Medio los efectos estaban muy centrados en la evolución de precios, en particular carburantes y fertilizantes, ahora se están analizando los posibles canales de transmisión adicional de otros recursos como el queroseno.

"Estamos viendo las discusiones en torno a la disponibilidad de queroseno y el impacto potencial que pueda tener en los precios de los vuelos y, por lo tanto, para España un posible canal de transmisión al sector turístico", ha afirmado Cuerpo.

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España está en una situación ventajosa con respecto a otros países en esta cuestión, gracias a las ocho refinerías del país y a la capacidad de mayor producción de queroseno y, por lo tanto, de menor dependencia de la importación que otros lugares.

Sin embargo, Cuerpo ha advertido de que las compañías aéreas que tienen que traer a turistas a España no todas pueden aprovisionarse en España y, por lo tanto, esto requiere "un elemento adicional de coordinación a nivel europeo".

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SEGUIR LA HOJA DE RUTA PARA EL MODELO FINANCIACIÓN

Arcadi España asumirá ahora al frente de Hacienda las negociaciones pendientes en cuanto al nuevo modelo de financiación autonómica, que "beneficia al conjunto de todas las comunidades autónomas".

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"Nadie pierde, todas ganan y ponen 21.000 millones de euros adicionales del Gobierno de España al Estado del Bienestar", ha destacado el ministro.

En su opinión, el modelo presentado por su predecesora, María Jesús Montero, es más transparente y reduce las distancias en financiación per cápita entre los distintos territorios.

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"Es un modelo que me parece muy positivo para todas las comunidades autónomas y yo creo que hay que seguir en esa hoja de ruta planteada por mi predecesora, que me parece la adecuada, con el diálogo con todos los territorios para luego presentar un proyecto de ley a las Cámaras y tener cuanto antes un nuevo modelo de financiación autonómica", ha recalcado.

Además, España ha recordado que ya está en tramitación parlamentaria la condonación de deuda autonómica, otra de las prioridades de su Departamento. "No hay comunidad autónoma a que le pregunte que no tenga prisa porque esa quita de deuda se active o por tener un nuevo modelo de financiación", ha remarcado.

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