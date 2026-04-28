El CTA reconoce dos errores del VAR en Vallecas y considera legal el gol del Betis ante el Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido que el VAR debió intervenir para sancionar con penalti un agarrón de Beñat Turrientes sobre Carlos Martín en el comienzo del Rayo Vallecano-Real Sociedad y no en la acción de Andrei Ratiu sobre Pablo Marín sancionada con pena máxima, mientras que considera que el árbitro actuó "correctamente" al validar el gol del Real Betis en el empate ante el Real Madrid.

En el espacio 'Tiempo de revisión', el CTA ofreció su opinión sobre el agarrón "claro, ostensible y continuado dentro del área" de Beñat Turrientes sobre Carlos Martín en el minuto 3 del duelo en Vallecas, que acabó con empate (3-3). "(...) Sujeta al atacante del Rayo Vallecano con ambos brazos, desentendiéndose completamente del balón. Las reglas del juego consideran falta sancionable con penalti cualquier agarrón ostensible que impida al atacante disputar el balón, especialmente cuando el defensor no muestra intención de jugar el esférico", apuntó.

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"Para el CTA estamos ante un penalti claro por agarrón persistente. La decisión de campo es errónea y el VAR debió intervenir al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto", desveló sobre la actuación de Guzmán Mansilla, árbitro de campo, y de Pulido Santana, responsable de la sala VOR.

También considera equivocada otra de las decisiones polémicas del choque, cuando en el minuto 69 se anuló, tras llamada del VAR, un tanto al Rayo, obra de Pedro Díaz y que suponía el 2-2, para pitar penalti por falta de Andrei Ratiu sobre Pablo Marín en el área contraria al principio de la jugada, que se convirtió en el momentáneo 1-3.

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"Un jugador de la Real Sociedad puntea el balón e inmediatamente el jugador del Rayo apoya el pie en el césped y contacta de manera leve en el lateral de la bota del rival. Cuando el contacto es consecuencia del apoyo natural del pie, tras una acción previa sobre el balón, el umbral de imprudencia queda a criterio de la interpretación del árbitro. Para el CTA, al no tratarse de un error claro, obvio y manifiesto, el VAR no debió entrar, debiéndose haber respetado la decisión tomada por el árbitro en el campo", afirmó.

El espacio habló también de la "sujeción leve" de Antony a Ferland Mendy en el minuto 93 del Real Betis-Real Madrid, previo al gol del empate de los verdiblancos. "Para que un agarrón sea sancionable, debe existir una sujeción clara y con relación directa de causa-efecto de la acción del atacante sobre el defensor. Los contactos leves entran dentro del ámbito de la interpretación arbitral", explicó.

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Según el CTA, la sujeción es "leve e interpretable y no existe una relación causa-efecto clara". "La interpretación del árbitro en el campo es correcta y el VAR, al tratarse de una acción subjetiva, actúa correctamente al no intervenir siguiendo los protocolos y criterios establecidos por el CTA", aclaró.

Por último, analizó un pisotón de Pablo Maffeo sobre José Luis Gayà en el descuento del RCD Mallorca-Valencia, después de que el capitán hubiese chutado. "Se trata de un pisotón parcial con la parte delantera de la bota sobre el rival. En este tipo de acciones, una vez el balón ha sido centrado, para que exista infracción el contacto posterior debe ser claramente temerario. En los contactos posteriores, deben valorarse la intensidad, la zona de impacto y el riesgo generado, no siendo sancionables los contactos leves o parciales que no alcancen ese umbral", indicó.

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"Para el CTA, la temeridad no es clara ni evidente, al tratarse de un pisotón parcial y delantero. Por ello, la decisión del árbitro de campo es correcta, y al no existir error claro, obvio y manifiesto, el VAR actúa adecuadamente al no intervenir", concluyó.