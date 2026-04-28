Bolivia cierra ciclo electoral con la entrega de credenciales a nuevas autoridades locales

La Paz, 28 abr (EFE).- La entrega de credenciales este martes a las autoridades regionales y municipales elegidas recientemente en Bolivia cierra un ciclo electoral que, además, incluyó unas elecciones judiciales parciales en 2024 y los comicios generales con una inédita segunda vuelta presidencial en 2025.

Al entregar las credenciales en La Paz, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, sostuvo que esta jornada es "especial porque marca la conclusión de un largo ciclo electoral, uno de los más intensos y complejos de la historia reciente de Bolivia".

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Este ciclo, indicó Ávila, incluyó "la celebración de las elecciones judiciales el año 2024", los comicios generales con una segunda vuelta presidencial "y finalmente las subnacionales" efectuadas en marzo pasado.

"En cada uno de estos procesos, la ciudadanía ha mostrado con su ejemplo que la vocación de los bolivianos es profundamente democrática y que la sociedad apuesta por construir su futuro mediante el voto popular y sobre la paz social", destacó.

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El vocal agradeció al "pueblo boliviano" por ser "el soporte fundamental para que este ciclo electoral sea exitoso", una calificación puesta por las "misiones de observación electoral" que acompañaron estos comicios.

Ávila defendió que todas las decisiones que tomó el TSE dentro de cada proceso "se han ceñido" a la Constitución y las normas vigentes.

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También reiteró la necesidad de impulsar una "urgente reforma de la normativa electoral" para tener una ley "que fortalezca la democracia, que institucionalice a las organizaciones políticas, que dote de mayores herramientas a sus candidatos y que promueva una participación de la mujer más sustantiva y no sólo cuantitativa".

El organismo también se comprometió a gestionar la elaboración de un nuevo padrón electoral "que incorpore mayores medidas de seguridad, garantice el empadronamiento de todos los bolivianos sin excepción y haga del proceso un trámite más ágil y accesible", agregó.

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El TSE lideró la entrega de credenciales en La Paz, mientras que en las otras ocho regiones bolivianas lo hicieron los vocales de los tribunales electorales departamentales (TED).

En los comicios realizados el 22 de marzo y concluidos el 19 de abril con segundas vueltas en cinco regiones, los bolivianos eligieron a más de 5.000 autoridades locales, incluidos nueve gobernadores y 335 alcaldes, además de asambleístas departamentales y concejales municipales.

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Los resultados regionales dejaron a la coalición Patria, del presidente Rodrigo Paz, con dos gobernaciones y con el mismo número a la alianza Libre, la principal fuerza opositora liderada por el exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

El Movimiento al Socialismo (MAS) y el expresidente Evo Morales (2006-2019), que se volvieron a unir bajo la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), lograron una gobernación y los otros cuatro gobiernos departamentales quedaron en manos de diversas fuerzas políticas.

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El pasado viernes, Paz acordó con los gobernadores electos profundizar las autonomías y avanzar hacia una redistribución '50/50' de los recursos públicos entre el nivel central y las regiones. EFE

(foto)

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