VÍDEO: La Fiscalía acusa al sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de intento de asesinato al presidente

La Fiscalía de Estados Unidos ha acusado formalmente este lunes al sospechoso del tiroteo el pasado sábado durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca que obligó a evacuar al presidente Donald Trump, de tres delitos, entre ellos el intento de asesinato al mandatario.

Cole Allen, profesor californiano de 31 años, ha sido acusado también de tranporte de armas entre estados y del uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, según recoge la cadena de televisión estadounidense CBS News.

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El detenido, que ha comparecido este lunes por primera vez desde el tiroteo del sábado y lo ha hecho ante el juez Matthew Sharbaugh, en el tribunal federal de Washington, estaba fuertemente armado cuando fue hallado por las fuerzas de seguridad.

En particular, el sospechoso llevaba una escopeta de bombeo del calibre 12, una pistola semiautomática del calibre 38 y tres cuchillos, ha precisado la fiscal adjunta, Jocelyn Ballantine, por lo que ha pedido su "detención preventiva".

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Allen ha quedado bajo custodia a la espera de comparecer de nuevo este jueves, cuando el tribunal determinará si reúne los requisitos para obtener algún tipo de libertad provisional. En todo caso, el próximo 11 de mayo tendrá lugar a una audiencia preliminar.

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