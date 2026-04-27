Valverde dirigirá su partido 500 con el Athletic en Mendizorroza

Bilbao, 27 abr (EFE).- Ernesto Valverde dirigirá su partido oficial 500 al frente del Athletic Club en el encuentro que enfrentará al equipo rojiblanco con el Deportivo Alavés el próximo sábado en Mendizorroza, una cifra que el técnico ha alcanzado en diez temporadas repartidas en tres etapas (2003-05, 2013-2017 y 2022-26).

Al final de la actual campaña el entrenador del conjunto bilbaíno dejará el banquillo de San Mamés tras un total de 504 partidos, récord absoluto en la historia del club, y será relevado, a falta de una confirmación oficial que llegará probablemente a final de curso, por el alemán Edin Terzic, ex-entrenador del Borussia Dortmund.

A falta de la cita de Vitoria para completar el medio millar de partidos Valverde ha dirigido al equipo bilbaíno 375 partidos de Liga, 56 de Copa del Rey, 46 de Copa de la UEFA o Liga Europa, 16 de Liga de Campeones y 4 de Supercopa en los que ha sumado 229 victorias, 157 derrotas y 113 empates.

En esta década al frente del Athletic Valverde ha conquistado dos títulos (Supercopa 2015 y Copa del Rey 2024), ha clasificado al equipo rojiblanco en dos ocasiones para la Liga de Campeones (2013-14 y 2024-25) y otras seis para la Copa de la UEFA o Líga Europa, torneo en el que alcanzó las semifinales en la 2024-25.

Ránking de entrenadores con más partidos con el Athletic:

.1. Ernesto Valverde 499

.2. Javier Clemente 289

.3. Juan Urkizu 241

.4. Joaquín Caparrós 187

.5. Luis Fernández 184

.6. Frederick Pentland 178

.7. Jupp Heynckes 168

.8. Koldo Agirre 137

.9. Agustín Gainza 130

10. Fernando Daucik 118.