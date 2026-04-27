UBS prevé que la emisión de deuda estatal y corporativa aumente este año por el creciente déficit en EEUU

UBS anticipa que la emisión de bonos del Estado y bonos corporativos "aumente este año" en un contexto marcado por el creciente déficit en Estados Unidos y por una serie de ofertas públicas iniciales que podrían batir récords, como son las de SpaceX, OpenAI y Anthropic.

No obstante, este aumento de la emisión "eleva el riesgo de que se produzcan bucles de retroalimentación negativa" si se produce una combinación de menor confianza de los inversores, menor crecimiento de los beneficios, mayor inflación, temores sobre los déficits o perturbaciones que hagan que los costes de financiación se disparen.

Son las principales conclusiones del informe 'Perspectiva diaria de UBS - Europa' remitido este lunes, donde también especifican que los mercados de capitales "tienen capacidad suficiente para financiar la oferta adicional".

La firma explica que la deuda pública a corto plazo "ayuda a reducir el riesgo de movimientos bruscos o desordenados en los rendimientos a largo plazo", mientras que los cambios en la regulación "están haciendo que resulte menos costoso para los bancos mantener bonos del Tesoro a más largo plazo".

"La emisión de bonos corporativos también parece manejable, ya que este año ha habido vencimientos sustanciales que normalmente se reinvierten", agrega.

Respecto a la renta variable, UBS advierte que los inversores "deben esperar volatilidad", puesto que es posible una rotación alejada de algunas acciones de 'megacapitalización' existentes.

Ante este escenario, UBS recomienda seguir invirtiendo con un plan "claro". Así, en renta variable aconsejan la diversificación de su exposición "más allá de la tecnología de 'megacapitalización'" para aprovechar el crecimiento generalizado de los beneficios y en renta fija ven oportunidades en bonos de calidad de duración corta y media.

Asimismo, la compañía cree que el oro y las materias primas son activos de diversificación que encajan con su estrategia, así como los activos alternativos.