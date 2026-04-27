El precio del petróleo sube a 107 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias moderadas

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía algo más de un 2% en torno a las 8.20 horas de este lunes y se movía por encima de los 107 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel a finales de febrero.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 1,8%, hasta los 96,11 dólares por barril.

Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra --de momento se mantiene el alto el fuego-- y para desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

El Ejército de Estados Unidos ha cifrado este domingo en 38 los buques a los cuales ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes" en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación calificada por Irán como una "violación del alto el fuego" acordado entre ambos países.

Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses han ordenado a 38 buques que den la vuelta o regresen a puerto", de acuerdo con un mensaje publicado en redes sociales.

Cabe señalar que ya han pasado alrededor de dos semanas desde que Washington impusiera el cierre perimetral del estrecho de Ormuz, dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo en su salida al golfo Pérsico que incluye el despliegue de tres portaaviones, una medida sin precedentes en más de 20 años, desde el apogeo de las guerras de Irak y Afganistán en 2003.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A GANANCIAS MODERADAS EN LA APERTURA

En este escenario, las principales Bolsas europeas apuntan a abrir la jornada de este lunes con tímidas ganancias. El Ibex 35 partirá hoy de los 17.691 enteros después de terminar el viernes con un retroceso de casi el 1,1%.

Las Bolsas asiáticas, por su parte, se mueven mayoritariamente al alza a escasos minutos de su cierre, con algunas excepciones, como el Hang Seng de Hong Kong, que se deja un 0,3%.

Por su parte, el Nikkei japonés avanza un 1,2%, mientras que el Kospi surcoreano gana un 2% y el índice Shenzhen de la Bolsa china se revaloriza un 0,3%.

En EEUU, los futuros del Dow Jones apuntan, por el momento, a una apertura ligeramente negativa, en tanto que el Nasdaq se inclina por las ganancias, todo ello después de que el primero cerrara con una caída del 0,1% el viernes y de que el segundo avanzara casi un 2%.