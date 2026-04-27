Muere a los 82 años el cineasta argentino Adolfo Aristarain, ganador de dos Goya y Medalla de Oro de la Academia de Cine

El cineasta argentino y ganador de dos Premios Goya Adolfo Aristarain ha muerto este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Aristarain (Buenos Aires, 1943) vivió durante siete años en España, donde rodó algunos de sus trabajos más destacados, desarrollando así un vínculo con el cine español. Esto le llevó a ganar el Goya a Mejor Película Iberoamericana por 'Un lugar en el mundo' y el de Mejor Guion Adaptado por 'Lugares comunes'.

Asimismo, recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine en el año 2024. "El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es", dijo entonces.

En un comunicado, la Academia de Cine lo ha recordado como un "creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas". "Aristarain pertenece a una generación que vivió el cine: se enamoraron de mujeres fantásticas, se sintieron héroes, pudieron mentir y asesinar sin castigo", ha señalado la institución.

Nacido en el porteño barrio del Paque Chas, el cine llegó muy pronto a su vida a través de las películas que veía al salir del colegio en las salas de sesión continua. Se erigió como cineasta trabajando en los rodajes como meritorio, sonidista, montador, ayudante de producción, la ayudantía de dirección, e incluso se puso delante de la cámara en 'Dar la cara', película de José Martínez Suárez.

Del mismo modo, asistió en la dirección a su gran amigo Mario Camus, con quien también escribiría guiones; así como a Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán, entre otros. Además, trabajó con Kathy Saavedra, que ha participado en casi todas sus historias.

Devoto de John Ford y de Alfred Hitchcock, Aristarain ha contado historias vitalistas, evocadoras, sensibles, brillantes con los rostros de actores destacados como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

El autor de 'Tiempo de revancha', 'La ley de la frontera', 'Martín (Hache)', y 'Roma' --su última producción-- es el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine "por ser uno de los nombres fundamentales de la historia del cine en español, destacado representante del fundamental cine argentino, que tanto ha aportado a nuestra cinematografía". Una distinción que entendió que tenía mucho que ver con la amistad y con su manera de ser, que era una Medalla mucho más personal que un premio a sus películas.