El canciller iraní se reúne este lunes con Putin para hablar del desarrollo de la guerra

Redacción Internacional, 27 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este lunes a su llegada a San Petersburgo que "la reunión de hoy (con el presidente ruso, Vladímir Putin) será una buena oportunidad para discutir la evolución de la guerra y revisar la situación actual".

Araqchí llegó a Rusia después de viajar a Omán y Pakistán este fin de semana, donde el frenazo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se agudizó después de que el canciller iraní abandonara Islamabad y Washington cancelara el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner. EFE

