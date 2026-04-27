Luitingo vuelve a la carga contra Jessica Bueno: "Ni el bueno es tan bueno ni el malo tan malo. Si yo hablase..."

Jessica Bueno y Luitingo formaron durante un año, desde que se conocieron en la casa de 'GH VIP' a finales de 2023, una de las parejas más enamoradas del panorama nacional. Sin embargo, en febrero de 2025 sorprendían con el anuncio de su ruptura de la que, a día de hoy, todavía se desconocen los motivos más allá de un "desgaste" motivado por el complicado ritmo de vida de la modelo como madre de tres hijos.

En este tiempo, y a pesar de que la andaluza ha rehecho su vida sentimental y está muy feliz con el violinista onubense Roberto Mendoza, sus seguidores no han 'perdonado' a Luitingo que, como ha denunciado, sigue recibiendo mensajes de odio a menudo a pesar de que hasta el momento nunca ha hablado sobre el fin de su noviazgo con Jessica.

Este domingo ha ido un paso más allá y en declaraciones a 'Fiesta' ha lanzado una dura advertencia a la ex de Kiko Rivera: "Ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo". "Me han hecho muchísimo daño por proteger sin argumentos a esa persona", ha asegurado dolido, afirmando rotundo que "Dios lo pone todo en su sitio y todo saldrá a la luz tarde o temprano". "Repito: Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Si yo hablase, otro gallo cantaría", ha sentenciado, dejando entrever que si diese su versión de la ruptura, Jessica no saldría bienparada.

Sin embargo, Luitingo no ha querido posicionarse en el conflicto abierto que la modelo mantiene con el hijo de Isabel Pantoja con un duro cruce de acusaciones en los platós en las últimas semanas. Como ha afirmado ante las cámaras de Europa Press, "yo no me meto en nada. No me gusta. Ya sabes que yo no hablo malamente de nadie, cada uno con su vida y con sus cosas sabe sus motivos".

"Yo soy amigo de Kiko, pero bueno, como también en los momentos que yo estuve, nadie, yo, cada uno haga lo que quiera. No estuvo nadie nada más que mi familia" ha expresado, desvelando que aunque es amigo del ex de Irene Rosales, "cada palo que aguante su vela".

"A mí todavía me atacan los seguidores de Jessica. Que si soy un aprovechado, que soy mala persona, que me creo que soy... Pero yo siempre centrado en mi música. Ya como decían en los torneos antiguos, que hablen malamente, pero que hablen, que hablen bien o mal, pero que hablen. Bueno, muchas gracias por todo" ha zanjado, manteniendo por el momento su 'guerra fría' con la modelo sin entrar en qué sucedió realmente entre ellos para que su historia de amor llegase a su fin de una manera tan drástica.