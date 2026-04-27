Fráncfort cae un 0,19 % ante estancamiento de las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán

Fráncfort (Alemania), 27 abr (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 0,19 % ante el estancamiento de las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán y la subida del precio del petróleo pese a informaciones de que Teherán habría ofrecido a Washington poner fin a las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 0,19 % hasta 24.083,53 puntos.

El precio del barril de brent subía al cierre de las bolsas un 1,87 % al alza, hasta cotizar a 107 dólares, ante la falta de señales diplomáticas de Washington o Teherán.

Irán ha ofrecido a EE.UU. poner fin a las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz, posponiendo las negociaciones nucleares para una etapa posterior, según una información de la web estadounidense Axios.

Las conversaciones de paz entre EEUU e Irán están estancadas, aunque el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, asegura que ha avanzado en los contactos con los mediadores pakistaníes sobre las "condiciones específicas" para volver a negociar con los estadounidenses.

Los mercados prevén que la guerra en Irán terminará pronto y que las empresas presentarán buenos resultados pese al encarecimiento de la energía.

El gigante industrial y tecnológica Siemens subió un 3,6 %, hasta 251,85 euros, máximo desde mediados de febrero, tras buenos comentario de Bernstein Research, pero Siemens Energy perdió un 5,4 %, hasta 177,42 euros.

Commerzbank ganó un 2,4 %, hasta 34,75 euros, después de una recomendación de compra de Bank of America (BofA), y la empresa de defensa Rheinmetall avanzó un 2 %, hasta 1.345,80 euros.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom perdió un 2,7 %, hasta 26,87 euros, y la reaseguradora Hannover Rück cedió un 2,6 %, hasta 265 euros.

El fabricante alemán de aerogeneradores Nordex, en el que la española Acciona tiene una participación mayoritaria, ganó en el índice MDAX de empresas medianas un 5,7 %, hasta 47,52 euros, después de publicar resultados trimestrales mejores de lo previsto y confirmar sus pronósticos para el ejercicio 2026. EFE