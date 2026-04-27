Cinenido abre convocatoria internacional para una quinta edición que suma nuevas alianzas en España y Brasil

La residencia internacional de escritura de guion Cinenido abre este lunes la convocatoria para que guionistas de todo el mundo participen en una quinta edición en la que se consolidan nuevas alianzas en España y Brasil.

El laboratorio, "una iniciativa pionera en Andalucía por su enfoque en la conciliación, la sostenibilidad social y ambiental y la creación en el entorno rural", se celebrará del 27 de julio al 3 de agosto en el Valle de Lecrín (Granada), un espacio natural que favorece la concentración, la escritura y el intercambio creativo.

Las solicitudes para participar en la edición 2026 se pueden enviar hasta el lunes 25 de mayo a través de www.cinenido.com, han señalado en un comunicado.

Organizado por la productora malagueña Curuxa Cinema, dirigida por Inés Nofuentes, con el apoyo de DAMA y el Ayuntamiento de Dúrcal y la colaboración de la Fundación SGAE, la Diputación de Granada y El Molino de Lecrín, Cinenido ha reforzado en esta quinta edición sus alianzas con distintos festivales cinematográficos de referencia.

Así, como parte de su estrategia de conexión con la industria, la residencia de guion ha incorporado al Festival de Huelva y al brasileño Projeto Paradiso a sus aliados, al mismo tiempo que ha renovado la colaboración con el Festival de Sevilla y el Festival de Málaga.

El Festival de Huelva se incorpora por primera vez como socio en esta nueva edición: varios de los proyectos tutorizados en Cinenido recibirán sesiones de formación en el marco del encuentro onubense.

Además, se amplía la dimensión internacional, muy presente en anteriores ediciones gracias a la participación en la residencia de numerosos guionistas y tutoras de América Latina y Europa, con una nueva alianza con Projeto Paradiso (Brasil), con lo que habrá participación brasileña en Cinenido.

GUIONISTAS EN UN PROCESO DE TRABAJO INTENSIVO

Cinenido seleccionará a diez guionistas que trabajarán de forma intensiva en sus proyectos de ficción o documental, cine o televisión, en cualquier fase de desarrollo.

El programa está centrado en el proceso de escritura, con asesorías personalizadas, sesiones colectivas y espacios de reflexión sobre narrativa y desarrollo de proyectos.

Cinenido, creado en 2022, celebra su quinto aniversario consolidándose como la primera residencia internacional de escritura de guion en Andalucía, con una identidad propia basada en el trabajo colectivo, el acompañamiento creativo y la conexión con el territorio. A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores ha acogido cerca de 40 proyectos procedentes de España, América Latina y Europa.

El laboratorio mantiene su enfoque diferencial en la conciliación familiar: se valorará que los participantes asistan con sus hijos e hijas menores de 14 años, que participarán en actividades paralelas vinculadas al cine, las artes y la naturaleza, además de contar con servicio de cuidados cuando sea necesario.