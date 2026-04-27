Científicos españoles, premiados por identificar metabolitos clave de la dieta mediterránea asociados a salud cerebral

Un equipo de investigadores del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) ha sido galardonado con el 'Premio al Mejor Artículo de Investigación 2026' de la Sociedad Estadounidense de Química (ACS, por sus siglas en inglés) por identificar metabolitos clave de la dieta mediterránea asociados a la salud cerebral.

Este trabajo, liderado por los miembros de estas instituciones, los doctores Antonio González Sarrias y Ángela Ávila Gálvez, y publicado en la revista especializada 'Journal of Agricultural and Food Chemistry', ha mostrado que compuestos derivados de alimentos clave de este tipo de dieta, como la granada, la aceituna, los cítricos y la uva, son capaces de llegar al cerebro y potencialmente contribuir a su protección frente a patologías neurodegenerativas.

"El estudio demuestra por primera vez que metabolitos derivados del consumo de alimentos de la dieta mediterránea son capaces de llegar al tejido cerebral y estar en contacto con sus células", ha explicado el primero de estos expertos, quien considera que ello "es clave porque aporta una base científica a los beneficios que se atribuyen a estos alimentos frente a enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson".

Por ello, esta investigación ha sido destacada entre más de 80 internacionales con este galardón, que reconoce trabajos con alto impacto científico, rigor metodológico y capacidad de influir en futuras líneas de investigación. La misma aporta evidencia inédita sobre el destino biológico de los polifenoles tras su consumo en condiciones dietéticas realistas, y es que analiza, por primera vez con este nivel de precisión, la farmacocinética y distribución cerebral de metabolitos fenólicos tras la ingesta de una mezcla de alimentos mediterráneos en dosis equivalentes al consumo humano.

En concreto, se han hallado 39 metabolitos fenólicos en plasma y hasta 20 en tejido cerebral, lo que muestra que una parte significativa de estos compuestos -transformados por el metabolismo y la microbiota intestinal- es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Además, este estudio ha validado el hallazgo mediante un modelo in vitro de células endoteliales humanas que simula dicha barrera, confirmando que el transporte es más eficiente cuando los compuestos se mezclan como ocurre en una dieta real.

ESTUDIO REALIZADO EN CANTIDADES EQUIVALENTES AL CONSUMO DE UNA PERSONA

"No estamos hablando de dosis farmacológicas, sino de cantidades equivalentes a la dieta de una persona", ha insistido González Sarrias, que ha añadido que "esto hace que los resultados sean especialmente relevantes desde el punto de vista de la salud pública". Junto a ello, ha manifestado que "no es un solo polifenol el que actúa, sino la combinación de muchos, tal y como ocurre en la dieta mediterránea", al tiempo que ha afirmado que, "mezclados, el transporte al cerebro es más eficiente".

Abundando en los polifenoles, este trabajo expone que son compuestos bioactivos presentes de forma natural en alimentos vegetales y ampliamente asociados a beneficios para la salud. En cuanto a los procedentes de la granada, este autor ha indicado que compuestos como la punicalagina y el ácido elágico generan metabolitos -como las urolitinas- que "llegan al cerebro" y, "en estudios posteriores, son capaces de ejercer efectos neuroprotectores en modelos celulares".

También se ha estudiado el hidroxitirosol, que es característico del aceite de oliva y que es uno de los pocos polifenoles con alegaciones de salud cardiovascular reconocidas en Europa. "Hemos comprobado que derivados de este compuesto también alcanzan el cerebro, lo que abre la puerta a nuevos beneficios relacionados con la salud cerebral", ha apuntado.

El limón y la naranja, por otro lado, aportan flavonoides y ácidos fenólicos que forman parte de este 'ecosistema' de compuestos bioactivos. "El valor está en la dieta en su conjunto", y es que la mediterránea "no es un alimento aislado, sino una combinación que produce efectos sinérgicos", ha declarado, tras lo que ha señalado que "este estudio ayuda a explicar científicamente por qué funciona".

Por último, este trabajo recoge que Europa -y especialmente España- produce las materias primas más valiosas validando los cultivos sostenibles locales de zonas como Alicante y Murcia. Los resultados del mismo, que ha contado con la financiación de la Fundación Séneca y la Asociación AILIMPO de la Región de Murcia, serán presentados en el Congreso Anual de la ACS, que se va a celebrar en Chicago.