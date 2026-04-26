Vox vuelve a pedir esta semana en el Congreso el cese de Óscar Puente por las tragedias de Adamuz y Gelida

Vox volverá a pedir esta semana en el Congreso el cese "inmediato" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su "responsabilidad política" en la situación de las infraestructuras ferroviarias que, en opinión del partido, ha tenido como consecuencia el fallecimiento de 47 personas en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.

La formación de Santiago Abascal ha llevado esta petición al Parlamento varias veces, incluso antes de las tragedias ferroviarias de enero. A partir de esos accidentes y de las investigaciones posteriores, las peticiones de dimisión se han acentuado y prácticamente en todas las sesiones plenarias defienden una iniciativa en la que piden el cese de Puente.

En esta ocasión han aprovechado una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigieron, precisamente, al ministro Puente en la última sesión plenaria. En la moción, recogida por Europa Press, Vox insta por un lado a reprobar al ministro y, a renglón seguido, pide el cese.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE RENFE

La moción se debatirá la misma semana en la que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, comparecerá en la Comisión de Transportes del Congreso para rendir cuentas sobre los accidentes de Adamuz y Gelida.

Además de la dimisión de Puente, Vox planteará en el Congreso que se condene lo que consideran una "negligente" gestión del mantenimiento ferroviario y de la Red de carreteras del Estado por parte del Ejecutivo, que a juicio del partido ha propiciado la acumulación de incidencias, el progresivo deterioro de las infraestructuras y la merma de la confianza de los ciudadanos en el servicio público.