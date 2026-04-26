Caitlin Clark vuelve a jugar con las Fever por primera vez desde julio pasado

Chicago (EE.UU.), 25 abr (EFE).- Caitlin Clark, estrella de las Indiana Fever, volvió este sábado a jugar con la camiseta de su franquicia por primera vez desde julio pasado, en un partido de preparación contra las New York Liberty previo al arranque de la temporada de la WNBA.

Clark no jugaba con las Fever desde un encuentro contra las Connecticut Sun del 15 de julio de 2025 a causa de una lesión en la ingle que le hizo perderse los últimos 30 partidos de la temporada.

La ex de Iowa, elegida con el número uno absoluto en el draft de 2024 por las Fever, anotó 7 puntos en 16 minutos, con 2 de 10 en tiros de campo, en el 109-91 endosado a las Liberty.

Clark había disputado el pasado marzo las eliminatorias para el Mundial FIBA en San Juan (Puerto Rico) con la selección de Estados Unidos.

La nueva temporada de la WNBA comenzará el 8 de mayo. EFE