Autoridades mantienen Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el valle de México

Ciudad de México, 25 abr (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo este sábado la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que continuarán las restricciones a la circulación y las recomendaciones para reducir la exposición al aire contaminado este domingo.

En su ultima actualización de las 20:00 hora local (02:00 GMT del domingo), la CAMe informó que las medidas seguirán vigentes este domingo 26 de abril con el objetivo de disminuir los riesgos a la salud de la población y reducir la emisión de contaminantes.

El organismo señaló que hasta las 17:00 hora local (23:00 GMT) “las condiciones meteorológicas fueron adversas para la dispersión de contaminantes”, debido a que el sistema anticiclónico que provocó la activación de la contingencia mantuvo viento débil con dirección predominante hacia la porción noroeste del valle de México, donde se registraron las concentraciones más altas del día.

De acuerdo con los modelos de pronóstico meteorológico, este domingo continuarán condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en la porción central del país, con estabilidad atmosférica, ventilación limitada, viento débil con dirección variable e intensa radiación solar.

La CAMe advirtió que estos factores favorecerán una acumulación significativa de contaminantes, lo que se reflejará en una calidad del aire de mala a muy mala.

Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades cívicas, culturales, recreativas y ejercicio al aire libre, en especial a infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También pidieron suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas, posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos en ese horario, no fumar en espacios cerrados y mantenerse informado por los canales oficiales de calidad del aire.

Como parte de la reducción de emisiones, se recomendó facilitar el trabajo a distancia, realizar compras y trámites en línea, evitar el uso de aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes, recargar gasolina por las noches y mañana, así como reparar fugas de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa.

Por esta medida, este domingo deberán suspender su circulación, los vehículos particulares con holograma de verificación 2; los de holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0; y los de holograma 0 y 00 con engomado amarillo y terminación 5 o 6.

Las unidades sin holograma, con pase turístico, placas foráneas o formadas por letras tendrán la misma restricción que los vehículos con holograma 2.

Los vehículos de carga local o federal también deberán dejar de circular, salvo los inscritos en programas de autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

La CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México emitirán su decisión de mantener o no la Fase 1 de la contingencia este domingo a las 10:00 hora local (16:00 GMT). EFE