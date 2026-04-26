Solberg sufre un accidente en 'Ingenio-Valsequillo' y dice adiós al Rally Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, 26 feb (EFE).- El piloto sueco Oliver Solberg sufrió una salida de pista en el kilómetro catorce del tramo ‘Ingenio-Telde-Valsequillo 2’ y dijo adiós a su participación en el Rally Islas Canarias-Rally de España tras estar en plena batalla por la victoria con Sébastien Ogier, a quien tenía a apenas 2.2 segundos a falta de dos tramos.

El nórdico perdió el control de su Toyota GR Yaris Rally1 y acabó arrancando la rueda delantera izquierda del vehículo de la firma japonesa, un error que deja en bandeja el triunfo para el nueve veces campeón del mundo de rallies a falta de la última pasada por ‘Santa Lucía-Agüimes 2’.

La baja de Oliver Solberg permite a Elfyn Evans ascender a la segunda plaza de la general y permitiría a Sami Pajari sumar su tercer podio de la temporada en el Campeonato del Mundo de Rallies (WRC).