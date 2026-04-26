Rodrigo Paz rechaza la violencia y se solidariza con Trump tras intento de ataque

Redacción América, 25 abr (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, condenó este sábado "todo acto de violencia" y expresó su solidaridad con el pueblo estadounidense, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, fuera evacuado de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse lo que parecieron disparos.

"Rechazamos categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia institucional o individual puede tener cabida en una sociedad democrática", dijo en su cuenta de X.

Asimismo, expresó su solidaridad con el presidente de EE.UU.: "Nuestros pensamientos están con el pueblo estadounidense y con la familia Trump en este momento".

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba este sábado la cena tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Posteriormente, Trump declaró que el tirador fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas; mientras que el director del FBI, Kash Patel, aseguró que el tirador cargaba con un arma larga. EFE