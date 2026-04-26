Perú expresa su "más enérgica condena" a tiroteo en cena donde estaba Trump

Lima, 25 abr (EFE).- Perú expresó este sábado "su más enérgica condena" al tiroteo que se registró en el hotel donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba junto con la primera dama y varios miembros de su Gobierno en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA)

"El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado esta noche en la ciudad de Washington", señaló un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La nota oficial añadió que Perú "acoge con satisfacción la confirmación de que todos los asistentes al evento, entre quienes se encontraban el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, la primera dama y miembros del gabinete, se encuentran fuera de peligro".

"El Perú expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos de América ante los hechos ocurridos", concluyó.

El director del FBI, Kash Patel, indicó este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel de Washington donde estaba cenando Trump y obligó a que el mandatario fuera evacuado, cargaba con un arma larga al ser detenido por el Servicio Secreto presidencial.

Aunque no existe confirmación oficial, varios medios locales aseguran que el tirador es un varón de 31 años llamado Cole Allen que reside en Torrance, en el estado de California.

El propio Trump compartió en la red Truth Social imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se le ve esposado en el suelo del hotel.

El gobernante y el resto de altos cargos fueron evacuados del salón donde se celebraba la cena tras escucharse tres o cuatros disparos que resonaron fuera de esa sala, según contó un periodista de EFE que se encontraba en la gala, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, Melania Trump. EFE