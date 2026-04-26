Meloni expresa su "plena solidaridad" con Trump tras el tiroteo en Washington

Roma, 26 abr (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó este domingo su solidaridad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el intento de atentado sufrido anoche en Washington y advirtió de que "ningún odio político" debe tener cabida en las democracias.

"Deseo expresar mi plena solidaridad y más sincera cercanía al presidente Trump, a la primera dama Melania, al vicepresidente Vance y a todos los presentes por lo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca de ayer por la noche", afirmó la mandataria italiana en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Y añadió: "Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos al fanatismo envenenar los lugares del libre debate y de la información".

Por último, Meloni apeló a la defensa de la "civilización del diálogo" como un "dique infranqueable contra cualquier deriva intolerante".

El incidente contra Trump se produjo en la noche del sábado (hora de Estados Unidos), durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un céntrico hotel de la capital estadounidense.

El Servicio Secreto evacuó a Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena tras escucharse disparos fuera de la sala de baile. El atacante fue interceptado y detenido.

Las relaciones entre el mandatario estadounidense y la jefa del Gobierno italiano, considerada hasta hace apenas un mes su principal aliada en Europa, se han tensado en las últimas semanas tras las críticas de Trump al papa León XIV, que Meloni tildó de "inaceptables".

El presidente respondió entonces calificando a la mandataria de "inaceptable" y reprochándole que esperase que Estados Unidos hiciera su trabajo.

Desde ese desencuentro, ambos han confirmado que no han mantenido contacto telefónico, si bien Meloni ha insistido en que los vínculos entre ambos países siguen siendo sólidos. EFE