Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian clima de violencia política

El ataque de esta madrugada durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que obligó a la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la Primera Dama Melania y de todo su Gabinete ha sido condenado al unísono por amigos del mandatario, socios internacionales e incluso sus críticos de la opoisición.

Entre las primeras reacciones, como cabía esperar dada su amistad con el mandatario, se encuentran las del presidente de Argentina, Javier Milei, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quienes han celebrado que el presidente haya resultado ileso.

"Nos alivia saber que el Presidente y la Primera Dama se encuentran bien y a salvo", ha manifestado Netanyahu en su nombre y en el de su mujer, Sara. "Enviamos nuestros mejores deseos de una pronta y completa recuperación al agente de policía herido y felicitamos al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su rápida y decisiva actuación", ha añadido.

Otra amiga de Trump, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha declarado su "plena solidaridad" y su "más sincero afecto" al presidente Trump, a la primera dama Melania, al vicepresidente JD Vance y a todos los presentes "por lo ocurrido en la cena de los Corresponsales de la Casa Blanca de anoche".

"Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos que el fanatismo envenene los lugares del libre debate y de la información. La defensa de la civilización del confronto debe seguir siendo la barrera infranqueable contra toda deriva intolerante, en protección de los valores que fundan nuestras naciones", ha manifestado.

Rivales como el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, también han trasladado mensajes de ánimo a Trump. "La prensa libre es fundamental en este país y la violencia nucna es aceptable", ha indicado el gobernador.

CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA

Acompañando a los mensajes de apoyo, los líderes internacionales han aprovechado para condenar un nuevo episodio de violencia política en torno a Trump, como ya ocurrió durante el intento fallido para acabar con su vida en 2024, en un mitin en Pensilvania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como su jefa diplomática, Kaja Kallas, han reiterado a este respecto que "la violencia política no tiene cabida en una democracia" y que un evento "destinado a honrar la libertad de prensa jamás debería convertirse en un escenario de miedo".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se ha sumado a las condenas antes de asegurar que "la violencia nunca es el camino" y que "la humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".

Un "consternado" primer ministro británico Keir Starmer ha denunciado que "cualquier ataque a las instituciones democráticas o a la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles". El presidente francés, Emmanuel Macron, "ha condenado que el "ataque armado contra el Presidente de los Estados Unidos anoche es inaceptable", que "la violencia no tiene cabida en una democracia" y que Donald Trump tiene "todo" su apoyo.

"La violencia y las amenazas contra políticos y periodistas socavan la democracia y son inaceptables", ha declarado por su parte el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson. "Mis pensamientos están con todos aquellos afectados por el incidente, incluidos los periodistas suecos que asistieron a la cena", ha añadido.